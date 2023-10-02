Это не второй "Вагнер", – Евлаш о возвращении наемников на фронт

Наемники уничтоженного ЧВК "Вагнера" начали появляться в Украине. Они попадают сюда из расформированных лагерей в Беларуси.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что "Вагнер" – уничтожен.

Интересно "Вагнер" снова может стать серьезной угрозой: в ISW предположили, кто возглавит наемников

Это не "Вагнер" 2.0

Евлаш отметил, что вчера очень сильно распространяли информацию о том, что вагнеровцы присутствуют на фронте. Мол, вот все, снова новая сила, Вагнер 2.0.

Нет, это, конечно, не так. Вагнер был полностью разбит и уничтожен, и главарь его также был уничтожен их преступным руководством. Вагнер, эти подразделения, якобы переброшенные – это единичные случаи, которые встречаются у нас на восточной группировке войск на разных должностях. То есть они идут преимущественно на инструкторские должности или на какие-то командные должности,

– заметил спикер.

По его словам, наемники попадают на фронт из находившихся ранее на территории Беларуси расформированных лагерей. В этой группировке было около 8 тысяч человек.

"Их расформировали, половина тех бандитов отправились в Африку, остальная половина разбрелась, куда глаза видят. Кто-то поехал домой, кто-то приехал назад совершать свои военные преступления и умирать здесь на украинской земле, что мы непременно доведем до конца", – заметил Евлаш.

Он добавил, что они не сформированы в какой-нибудь батальон, подразделение или бригаду. То есть, это больше информационно-психологическая акция.

"То есть мы знаем эти легенды об "Ахмате", какие кадыровцы эти страшные. Вот сейчас типа новая Баба-Яга появилась, появились эти вагнеровцы, но реально это не больше, чем информационная акция, чтобы отвлечь внимание от потерь населенных пунктов, Андреевка и Клещеевка, которые они потеряли", – объяснил спикер.

Стоит прочесть Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Оккупанты бунтуют

Евлаш рассказал, что фиксируют запугивание подразделений оккупантов, которые начинают бунтовать. В России уже почти состоялась годовщина всеобщей мобилизации. Тогда им обещали, что будут краткосрочные контракты, отпуска, выплаты и другие разные преференции.

Однако ничего этого не произошло. Все, кто сейчас находится здесь, они уже больше года видят, что у них нет успехов. На фоне того их не отпускают, забирают у них телефоны, к ним скотское отношение абсолютно, к их военнослужащим,

– заметил спикер.

По его словам, командиры за отказ копать окопы просто забивают палками или вообще был случай, рассказанный пленным – командир какого-то из подразделений застрелил прямо у него на глазах человека 40 лет, который просто физически уже не мог копать.

"Им ставят, например, задачу, что вы за час должны выкопать там три метра окопа в свой рост. И в том числе информация об этих подразделениях также служит такой страшилкой и для тех военных военнослужащих, которые планируют сложить оружие, там снять свои бронежилеты, отказаться от выполнения задач", – отметил Евлаш.

Он добавил, что раньше даже оккупанты сами сообщали о том, что многие, кто едет в отпуска, не возвращаются – дезертируют, чтобы убежать. Ведь даже половины того, что обещала российская пропаганда, нет.