Вагнеровцы вербуют осужденных в Донецке, а в Херсоне оккупанты подняли бунт
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вагнеровцы пытаются завербовать осужденных в одной из колоний Донецка. Те же россияне, которых уже забрали на войну, устроили бунт в районе Херсона.
Соответствующую информацию сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов 4 сентября. Там также сообщили, что у оккупантов на передовой даже нет воды.
Читайте также российские спецслужбы активно вербуют мужчин из Херсонской области в наемники
россияне вербуют заключенных в Донецке
Так, в исправительной колонии № 124 города Донецк, представители частной военной компании вагнер пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Подтвердили, что для врагов до сих пор очень проблемным остается вопрос восполнения своих потерь в живой силе. Ведь российские оккупанты уже начинают понимать ситуацию и не хотят погибать в Украине.
россияне на передовой отказываются воевать
Так, в районе населённого пункта Херсон, военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях.
Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды,
– сообщил Генштаб.
После этого, часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника и дальнейшая их судьба неизвестна.Обратите внимание! Кремль вербует осужденных не только в Украине, но и в россии. Так, в начале августа стало известно, что частная военная компания вагнера завербовала для войны с Украиной более 1000 заключенных. Для этого привлекли 17 российских колоний.
россияне сжигают тела своих погибших в крематориях
Буквально 3 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне в Бердянске развернули крематорий и привезли туда полный грузовик тел.
Вице-премьер Ирина Верещук еще раньше объясняла, почему оккупанты прибегают к таким действиям.
Это связано с выплатами и они скрывают потери. Они сжигают и человек уже не погиб, а "пропал без вести". Россияне продолжат это делать, потому что количество погибших растет и это трудно скрывать,
– сказала вице-премьер.
Читайте также В Херсоне оккупанты регулярно сжигают тела, чтобы скрыть потери, – разведка
Смотрите также – в росармии вербовка "добровольцев" проваливается: видео