Вагнеровцы вербуют осужденных в Донецке, а в Херсоне оккупанты подняли бунт

Вагнеровцы пытаются завербовать осужденных в одной из колоний Донецка. Те же россияне, которых уже забрали на войну, устроили бунт в районе Херсона.

Соответствующую информацию сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов 4 сентября. Там также сообщили, что у оккупантов на передовой даже нет воды.

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россияне вербуют заключенных в Донецке

Так, в исправительной колонии № 124 города Донецк, представители частной военной компании вагнер пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Подтвердили, что для врагов до сих пор очень проблемным остается вопрос восполнения своих потерь в живой силе. Ведь российские оккупанты уже начинают понимать ситуацию и не хотят погибать в Украине.

россияне на передовой отказываются воевать

Так, в районе населённого пункта Херсон, военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях.

Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды,

– сообщил Генштаб.

После этого, часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника и дальнейшая их судьба неизвестна.

россияне сжигают тела своих погибших в крематориях

Кремль вербует осужденных не только в Украине, но и в россии. Так, в начале августа стало известно, что частная военная компания вагнера завербовала для войны с Украиной более 1000 заключенных . Для этого привлекли 17 российских колоний.

Буквально 3 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне в Бердянске развернули крематорий и привезли туда полный грузовик тел.

Вице-премьер Ирина Верещук еще раньше объясняла, почему оккупанты прибегают к таким действиям.

Это связано с выплатами и они скрывают потери. Они сжигают и человек уже не погиб, а "пропал без вести". Россияне продолжат это делать, потому что количество погибших растет и это трудно скрывать,

– сказала вице-премьер.

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