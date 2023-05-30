Он цинично дерзко разумно насилует русское командование. Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Обратите внимание Пригожин, похоже, не получил обещанного за Бахмут и снова начал взрывать власть Путина, – ISW

Шли крупные торги

По обновленной информации, Пригожин должен вывести войска до 5 июня. Создается впечатление, что его могут не выпустить. Возможно, они торговались, на кого давили, договорились и сейчас выходят. Но после этого главарь наемников опубликовал чрезвычайно циничное обращение в минобороны, мол, они вышли и передают город российским военным. Хотя на самом деле туда заходят из так называемой "ДНР".

Он говорит: "Вы можете делать все, чтобы угодно, у вас оперативное пространство, вы можете куда хотите, до города Днепра, чтобы все левобережье Украины оторвать себе". То есть он откровенно издевается над министерством обороны. Он отлично понимает, что российские военные этого результата достичь не смогут, – констатировал Ступак.

Единственное подразделение, которое могло давать этот результат – это вагнеровцы. Да, для них цена очень страшная – люди, техника, время.

"У него криминальное мышление: "Пацан сказал - пацан сделал". Он пообещал результат. Да, результат затянулся, но он его дал. Ему важно было показать в Кремле, что он сдержит слово", – подытожил Ступак.

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