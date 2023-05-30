Він цинічно зухвало розумно гвалтує російське командування. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Йшли великі торги

За оновленою інформацією, Пригожин має вивести війська до 5 червня. Складається враження, що його можуть не випустити. Можливо, вони торгувалися, на когось тиснули, домовилися і зараз вони виходять. Та після цього ватажок найманців опублікував надзвичайно цинічне звернення до міноборони, мовляв, вони вийшли і передають місто російським військовим. Хоча насправді туди заходять з так званої "ДНР".

Він каже: "Ви можете робити все, щоб завгодно, у вас оперативний простір, ви можете куди хочете, аж до міста Дніпра, щоб усе лівобережжя України відірвати собі". Тобто він відверто знущається з міністерства оборони. Він чудово розуміє, що російські військові цього результату досягти не зможуть, – констатував Ступак.

Єдиний підрозділ, який міг давати цей результат – це вагнерівці. Так, для них ціна дуже страшна – люди, техніка, час.

"У нього кримінальне мислення: "Пацан сказав – пацан зробив". Він пообіцяв результат. Так, результат затягнувся, але він його дав. Йому важливо було показати у Кремлі. що він дотримається слова", – підсумував Ступак.

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