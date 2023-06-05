Хорошие новости для Украины: как захват комбата в плен "Вагнера" повлияет на Россию

Бойцы из террористической группы "Вагнера" захватили в плен комбата 72-й стрелковой бригады России. Он якобы обстреливал машину вагнеровцев, когда те уходили из Бахмута. Увеличение напряжения внутри русской армии может начать ряд фатальных последствий для России.

Командир 72-й бригады раскаялся в содеянном и уверял, что нет личной ненависти к ЧВК "Вагнер". В общем, такие неслыханные случаи в российской армии могут участиться. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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72-я бригада была довольно потрепана после того, как украинские военные начали продвигаться вперед на южном фланге в Бахмуте. Командир этой бригады Роман Веневитин в состоянии алкогольного опьянения начал стрельбу по машине вагнеровцев. В этом он покаялся на видео, выложенном сами боевиками "Вагнера".

"Непонятно на самом деле пьяным он был или нет. Это уже он утверждает сейчас, что сильно опьянел. Бился кулаком в грудь и говорил, что его "бес попутал", – отметил Юрий Федоров.

Деградация системы управления войском

Однако на этом "веселье" вагнеровцев не закончились. Когда они отходили, то увидели также заминированные пути. Сам Евгений Пригожин утверждает, что это сделали регулярные войска и обвиняет во всем русское минобороны.

Для Украины это очень полезная вещь, потому что свидетельствует о том, что аппарат управления войсками в России деградирует. И вообще все русское воинство превращается в совокупность банд, воюющих друг с другом,

– подчеркнул военный эксперт.

Вообще, сложно представить, чтобы в нормальной армии любой страны были частные наемники, которые потом берут в плен командира бригады – человека с высокой должностью. В то же время ненормальной является и стрельба со стороны комбата. Россия и россияне, как будто, до сих пор находятся в Средневековье.

"Это свидетельство, что Россия скатывается к гражданской войне", – подчеркнул Федоров.

Если ни одна из сторон не получит наказание, то подобные ситуации не просто будут повторяться, но и участятся.

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