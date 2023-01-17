Что не так с экс-вагнеровцем, собравшимся свидетельствовать против Пригожина в Норвегии

Вот уже который день подряд все СМИ пережевывают тему какого-то вагнеровца Медведева, сбежавшего в Норвегию и готового свидетельствовать против Пригожина.

Свидетельство Медведева – капля в море

Забавно, что из этого подонка пытаются сделать некого героя и инструмент борьбы против петушиного генерала. Что ж… Разберемся.

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СБУ, прокуратура Украины, следственные органы... С 2014 года формируются дела, сотни томов дел по военным преступлениям ЧВК "Вагнера" в Украине. Их количество – гигантское, а в 2022 году оно выросло в разы, чего более чем достаточно, чтобы повесить Пригожина и Ко.

Кроме того, французские и многие другие журналисты провели множество расследований преступлений ЧВК "Вагнера" в ЦАР, Мозамбике, регионе Сахеля. Турция расследовала преступления россиян в Ливии. Множество преступлений зафиксировано в Сирии.

Итак, вопрос. Что дают показания Медведева на фоне этого многолетнего задокументированного пласта преступлений, достаточного для объявления ЧВК "Вагнера" террористической организацией и даже больше? Ответ правильный – это капля в море, но…

Но при этом сам Медведев – военный преступник. Военный преступник с той минуты, как заключил контракт с ЧВК "Вагнера" – структурой, о преступлениях которой знают и скрыто признают даже в России. Причем даже кичатся этими преступлениями.

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Вопрос о том, как вагнеровца выпустили за границу

Это все равно, что во времена Второй мировой войны, зная, что происходит в Аушвице, пойти туда работать надзирателем. Медведев и есть тот надзиратель. Он аморальный урод, который пошел сознательно убивать, а затем решил пригреться в Норвегии как "свидетель".

Хватит героизировать того, кто заслуживает наказания. И не только. Заслуживает он еще рассмотрения того, как ЧВК "Вагнер", силовой филиал ФСБ, смог выпустить своего члена за границу, контроль за которым так же под ФСБ. Недоглядели члена? Надо же!