Вагнеровцы снова жалуются: оккупант показал на видео большие потери из-за отсутствия поставок
Вагнеровцы Пригожина записали видеообращение, в котором жалуются, что им обрезали поставки и они теряют своих людей сотнями. В подтверждение они показали десятки трупов российских захватчиков.
Прихвостни Пригожина гибнут сотнями и им это надоело. По их словам, потерь могло быть вдвое меньше, если бы им вовремя предоставляли снаряжение и боеприпасы. Об этом пишет 24 Канал.
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Российский оккупант записал эмоциональное видео к командованию
Пригожинец записал видео в импровизированном морге в одном из помещений. На фоне десятков трупов российских захватчиков он рассказал, что их силы теряют людей сотнями. Оккупант жалуется, что они искренне хотят "защищать свою Родину" воевать против Украины, но им не дают нормально это делать, ведь снаряжение и боеприпасы поступают очень медленно.
Также это едва ли не впервые, когда вагнеровец призвал русскую верхушку отправить на войну своих детей. А также тех россиян, кто снимает веселые тиктоки в сети, пока их сограждан отправляют в мясорубку.
Здесь сотни наших ребят. Отправьте своих детей, людей, снимающих тиктоки, на эту войну,
– сказал оккупант.
Пригожинцы жалуются из-за больших потерь: видео 18+
Вагнеровцы начали умолять Кремль о помощи
- Это уже не первый раз, когда вагнеровцы "ноют". В частности, недавно они записали видеообращение, на котором жаловались на отсутствие снабжения. Оккупанты призвали российское минобороны исправить эту ситуацию.
- Наемники выразили убеждение, что на складах боеприпасы есть, поэтому попросили передать их срочно, потому что им они остро необходимы – с отрезанными поставками потери окупантов значительно выше, чем могли бы быть.
- Это видеообращение вызвало резонанс в сети, и многие россияне обвинили своих "героев" в дискредитации Кремля.
- Евгений Пригожин прокомментировал, что ролик сняли и выложили "замечательные бойцы" и сказал, что они своими действиями они никак не дискредитировали российское оборонное ведомство, а попросили о помощи. По его словам, это уже якобы "дало свои плоды".
- Однако, очевидно, не слишком, ведь вагнеровцы продолжают сетовать из-за больших потерь и медленных поставок. О чем свидетельствует последнее видео с горой трупов.