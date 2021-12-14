Вагон поезда Укрзализныци засыпало снегом
Источник:"Новости live"
Укрзализныця снова попала в скандал. Так, в одном из вагонов поезда Лисичанск – Ужгород тамбур засыпало снегом.
Вероятно, снег попал в тамбур из-за щелей в дверях. Пассажиры жалуются на состояние поездов.
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В тамбуре одного из вагонов поезда № 046 "Лисичанск – Ужгород" увидели замечательную зимнюю картину – все засыпало снегом,
– говорится в сообщении.
Предполагают, что это специальная услуга для тех , кто скучал за снегом.
Заметим, в части областей Украины в последние дни снежная и прохладная погода. Кроме того, 19 декабря, в День святого Николая, страну накроет еще большее похолодание. Температура воздуха опустится до -12 градусов.
Дополнительные поезда на праздники
Укрзализныця назначила ряд дополнительных поездов на новогодние праздники. В частности, в "лыжных" направлениях.
- № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское),
- №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы,
- №259/260 Сумы, Киев – Ворохта,
- №123/124 Киев – Одесса,
- №211/212 Харьков – Львов,
- №167/168 Львов – Одесса,
- №201/202 Ковель – Киев,
- №197/198 Ковель – Киев,
- №238/237 Одесса – Ужгород.
Подробнее о расписании поездов модно прочесть по ссылке.