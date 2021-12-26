В вагонах холодно: пассажирка пожаловалась на "фирменный" поезд "Интерсити"

Одна из пассажирок поезда "Интерсити" №779 Сумы – Винница пожаловалась на ужасный холод в вагоне. Она опубликовала фотографии, на которых видно, что температура в вагоне едва достигала +10 градусов.

Возмутительный пост пассажирка Надежда Ганина обнародовала в своем фейсбуке. Инцидент произошел 24 декабря.

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Известно, что Надежда приобрела билеты во второй класс и вынуждена была ехать в ужасных условиях.

Укрзализныця что это такое? Отопления нет! Я уже полтора часа еду вот так в "фирменном" (поезде – 24 канал),

– написала она.

В то же время пассажирка заметила, что уже подавала жалобу на этот поезд год назад, но с тех пор ничего не изменилось.

"Сколько я должна писать и звонить, чтобы ситуация как-то изменилась? Где качество предоставления услуг?", – возмутилась женщина.

В вагоне УЗ было всего +10 градусов / Фото Надежды Ганиной

Добавим, что украинское законодательство определяет фирменные поезда такими, что имеют в своем составе фирменные – мягкие, купейные, плацкартные и межобластные – вагоны. Все они должны соответствовать требованиям Положения о фирменных пассажирских поездах, утвержденного Министерством транспорта Украины.

В соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами гигиены транспорта на пути следования, а также при подаче поезда под посадку в зимнее время температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20 градусов.