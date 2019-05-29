Вакарчук едет в избирательный тур: что об этом известно

Про всеукраинский тур партии "Голос", команду политсилы и конкуренцию со "Слугой народа" – в прямом эфире 24 канала рассказал Ярослав Железняк, заместитель руководителя избирательной кампании партии.

Про всеукраинский тур партии "Голос"

– Этот мобилизационный тур инициировали для того, чтобы люди увидели, кто есть в партии. Я уверен, что украинцы будут поражены качеством, с которым мы подбираем кандидатов и тем, чего они уже достигли в своих сферах в своем молодом возрасте.

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– Вы увидите концепцию этих туров уже совсем скоро. Это будет новое слово в украинской политике. Мы будем встречаться с людьми для того, чтобы рассказать, о чем вообще партия "Голос". Чтобы показать людей, которые идут от нас на парламентские выборы. Чтобы мы не голосовали снова за тех, кого никто не видел. Чтобы все увидели, почему эти люди достойны получить поддержку граждан и поняли, какие изменения мы предлагаем.

Что известно о партии Вакарчука?

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".



Он объяснил, что уходит в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".



Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук утверждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новую политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию требуется примерно 10-12 миллионов долларов.

О команде партии и конкуренции со "Слугой народа"

– Прежде всего, это – партия, которую создал Святослав Вакарчук. Человек, которого точно можно назвать, в определенном смысле, лидером поколения. Остальные члены команды не менее профессиональны чем те, которые уже представлены. Самое главное, что это люди, которые не запятнаны коррупцией или политическими скандалами, которые не являются депутатами действующего созыва и которые хотят изменить нашу страну.

К нам приходят люди, которые разделяют наши ценности и видение. Как уже сказал Святослав Вакарчук, когда вы увидите наш список, в котором будут честные и молодые люди, которые не зависят от олигархов, это будет первое реальное изменение.

Что касается конкуренции: нам хватает людей. Вы не поверите, сколько человек готовы отказываться от своих карьерных перспектив в тех сферах, в которых они занимаются, чтобы пойти в парламент.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019года . На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду шансы пройти есть у четырех партий, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

О людях из других политсил

– У нас всегда во время выборов происходит одно и то же. Есть какие-то партии, показавшие себя с плохой стороны. Они меняются, объединяются, создают новую обертку и часто подают это как новый политический проект. Наша партия хочет это изменить.

– К сожалению, старые политики сейчас с досрочными парламентскими выборами по старой системе не дали нам времени собраться и мы должны делать все очень быстро. Для того, чтобы провести как можно больше новых людей, мы обратились ко всем сферам и призвали их объединять бренды.

Если мы создаем команду, в которой каждому из нас не будет стыдно и у которой одно видение, как менять страну, будем делать это вместе. Ведь старые политики всегда смогут объединиться и договориться.

– Наши критерии очень жесткие. Мы проверяем каждого кандидата. Одним из требований к ним является то, чтобы они не были в действующем парламенте. Но по своему опыту могу сказать, что несколько нардепов в этой Раде показали себя достойно. Именно благодаря им этот парламент на самом деле работал, они многое изменили и показали себя хорошими законодателями.

Больше – смотрите в интервью.