Вакарчук їде у виборчий тур: що про це відомо

Про всеукраїнський тур партії "Голос", команду політсили та конкуренцію зі "Слугою народу" – у прямому ефірі 24 каналу розповів Ярослав Железняк, заступник керівника виборчої кампанії партії.

Про всеукраїнський тур партії "Голос"

– Цей мобілізаційний тур ініціювали для того, щоб люди побачили, хто є в партії. Я впевнений, що українці будуть вражені якістю, з якою ми підбираємо кандидатів й тим, чого вони вже досягли у своїх сферах у своєму молодому віці.

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– Ви побачите концепцію цих турів вже зовсім скоро. Це буде нове слово в українській політиці. Ми будемо зустрічатися з людьми для того, щоб розповісти, про що взагалі партія "Голос". Щоб показати людей, які йдуть від нас на парламентські вибори. Щоб ми не голосували знову за тих, кого ніхто не бачив. Щоб всі побачили, чому ці люди достойні отримати підтримку громадян й зрозуміли, які зміни ми пропонуємо.

Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.



Наразі до політичної сили входять лише 8 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".



Політсила не отримує грошей від олігархів. Вакарчук переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу. За підрахунками музиканта, на передвиборчу компанію потрібно приблизно 10-12 мільйонів доларів.

Про команду партії та конкуренцію зі "Слугою народу"

– Насамперед, це – партія, яку створив Святослав Вакарчук. Людина, яку точно можна назвати, в певному сенсі, лідером покоління. Інші члени команди не менш професійні ніж ті, які вже представлені. Найголовніше, що це люди, які не заплямовані корупцією чи політичними скандалами, які не є депутатами чинного скликання та які хочуть змінити нашу країну.

До нас приходять люди, які поділяють наші цінності та бачення. Як вже сказав Святослав Вакарчук, коли ви побачите наш список, в якому будуть чесні та молоді люди, які не залежать від олігархів, це буде перша реальна зміна.

Щодо конкуренції: нам вистачає людей. Ви не повірите, скільки осіб готові відмовлятися від своїх кар'єрних перспектив у тих сферах, в яких вони займаються, щоб піти в парламент.

Що відомо про позачергові парламентські вибори? Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

Про людей з інших політсил

– У нас завжди під час виборів відбувається одне й те ж. Є якісь партії, які показала себе з поганої сторони. Вони змінюються, об'єднуються, створюють нову обгортку й часто продають це як новий політичний проект. Наша партія хоче це змінити.

– На жаль, старі політики зараз з достроковими парламентськими виборами по старій системі не дали нам часу розбудовуватися й ми повинні робити все дуже швидко. Для того, щоб провести якомога більше нових людей, ми звернулися до всіх середовищ й закликали їх не об'єднувати бренди.

Якщо ми створюємо команду, в якій кожному з нас не буде соромно й у якій є одне бачення, як змінювати країну, робімо це разом. Адже старі політики завжди зможуть об'єднатися та домовитися.

– Наші критерії дуже жорсткі. Ми перевіряємо кожного кандидата. Однією з вимог до них є те, щоб вони не були в чинному парламенті. Але зі свого досвіду можу сказати, що декілька нардепів у цій Раді показали себе гідно. Саме завдяки їм цей парламент насправді працював, вони багато чого змінили й показали себе гарними законотворцями.

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