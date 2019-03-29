Вакарчук в будущем парламенте может получить большинство, – эксперт

Обращение Вакарчука, что нельзя голосовать на выборах президента "по приколу", сделано с прицелом и на парламентскую кампанию. Вакарчук пойдет на выборы Верховной Рады во главе новой силы.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Голос Вакарчука имеет определенную капитализацию. Певец дождался, что уже скомпрометированы условно старые политики. Ожидания нового не оправдают себя во время президентских выборов и приведут к разочарованию украинцев. Тогда свою гражданскую позицию Вакарчук конвертирует в парламентских выборах,

– говорит Валерий Дымов.

Эксперт отмечает, что на выборах в Верховную Раду Вакарчук может вытоптать все на электоральном поле патриотически настроенных украинцев, с четкой гражданской позицией.

На электоральном поле, которое можно охарактеризовать: "не голосовать "по приколу", Украина воюет, мы не безразличны граждане", Вакарчук с его узнаваемостью может забрать все и иметь большинство в парламенте,

– считает политолог.

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Он напоминает: такой феномен біл в 2014 году. Порошенко имел 55% голосов, а на выборах в Верховную Раду эти голоса распределись между БПП и "Народным фронтом", который занял ту же электоральную нишу. Затем они создали коалицию.

Однако, по словам Дымова, в парламенте Вакарчук не будет позиционировать себя человеком Порошенко, если он останется президентом. Но будет поддерживать его законопроекты. По мнению эксперта, представители БПП, те, кто ориентируется на Гройсмана, могут пойти в новый политический проект, который возглавит Вакарчук.

При этом Валерий Дымов считает, что нельзя говорить, что рейтинг Вакарчука просел. Ведь он не участвует в президентской кампании, поэтому неизвестно, какой у него уровень популярности.

Что сказал Святослав Вакарчук?​ Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение, где призвал ответственно голосовать на выборах президента. Он отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее и выборы президента – это "не прикол". Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, Вакарчук сказал, что он не отказывается от "собственной ответственности за судьбу страны".

Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео