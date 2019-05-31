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      Вакарчук: Верховная Рада должна перестать быть частной армией олигархов

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      Вакарчук выступил в эфире программы "Право на власть"
      Вакарчук выступил в эфире программы "Право на власть" / LIGA.ne

      Полностью изменить правила украинской политики, "циничные и бесчеловечные" – это единственный шанс на реализацию позитивных изменений в стране.

      Такое мнение высказал Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос" и музыкант, в эфире программы "Право на власть" в ночь на 31 мая.

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      Кроме этого, Вакарчук озвучил свою позицию относительно важных общественных проблем.

      Украина и НАТО

      – Украине нужна своя сильная армия, способная защитить страну. Но мудро объединяться с сильными. НАТО поможет Украине противостоять России, а также будет стимулом для развития.

      Новые правила политики

      – Я пришел в парламент в 2007 году и увидел циничные и бесчеловечные правила, которыми руководствовалась Верховная Рада. Я чувствовал себя чужим. Но больше мы не хотим играть по старым правилам. Старая политика должна быть уничтожена. И это единственный шанс на положительные изменения.

      Против частной Рады

      – Верховная Рада должна перестать быть частной армией олигархов. Депутаты обманывают избирателей и работают вовсе не в их интересах. Новые правила – это, в первую очередь, отсутствие двойных стандартов.

      Контроль президента

      – Следует прекратить слепо верить в каждого нового президента. Президента надо сделать подотчетным народу. Мы ему желаем удачи, конечно, но если он будет делать вещи, которые не соответствуют его обещаниям – мы будем заставлять его отвечать перед избирателями.

      Нам важно менять страну там, где это поможет простым людям. И все люди сейчас просто умоляют сделать страну лучше. И я чувствую ответственность. Я слишком долго ждал. Мы все слишком долго ждали,
      – подытожил Вакарчук.

      Что известно о "Голосе" Вакарчука? 16 мая 2019 года лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Вакарчук объяснил, что идет в политику, потому что "Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ". Для основателей партии приоритетом является изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Сейчас известно о восьми членах политической силы. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Что касается финансирования партии, Вакарчук убеждает, что политсила не получает денег от олигархов.

       

       

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Партия Голос Реформы Новости Украины Святослав Вакарчук Новости политики
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