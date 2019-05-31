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      Вакарчук: Верховна Рада повинна перестати бути приватною армією олігархів

      79 Читать новость на русском
      Вакарчук виступив у ефірі програми "Право на владу"
      Вакарчук виступив у ефірі програми "Право на владу" / LIGA.ne

      Повністю змінити правила української політики, "цинічні і нелюдські" – це єдиний шанс на реалізацію позитивних змін у країні.

      Таку думку висловив Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос" і музикант, в ефірі програми "Право на владу" у ніч на 31 травня.

      Читайте також: Вакарчук розповів, чому пішов з політики та покинув Раду у 2008 році

      Крім цього, Вакарчук озвучив свою позицію щодо важливих суспільних проблем.

      Україна і НАТО

      – Україні потрібна своя сильна армія, здатна захистити країну. Але мудро об'єднуватися з сильними. НАТО допоможе Україні протистояти Росії, а також буде стимулом для розвитку. 

      Нові правила політики

      – Я прийшов у парламент у 2007 році й побачив цинічні й нелюдські правила, якими керувалася Верховна Рада. Я відчував себе чужим. Але більше ми не хочемо грати за старими правилами. Стара політика повинна бути знищена. І це єдиний шанс на позитивні зміни.

      Проти приватної Ради

      – Верховна Рада повинна перестати бути приватною армією олігархів. Депутати обманюють виборців і працюють зовсім не на їхні інтереси. Нові правила – це у першу чергу відсутність подвійних стандартів.

      Контроль президента

      – Слід припинити сліпо вірити у кожного нового президента. Президента треба зробити підзвітним народу. Ми йому бажаємо успіху, звісно, але якщо він буде робити речі, які не відповідають його обіцянкам – ми будемо змушувати його відповідати перед виборцями.

      Нам важливо змінювати країну там, де це допоможе простим людям. І всі люди зараз просто благають зробити країну кращою. І я відчуваю відповідальність. Я занадто довго чекав. Ми всі занадто довго чекали,
      – підсумував Вакарчук.

      Що відомо про "Голос" Вакарчука? 16 травня 2019 року лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук пояснив, що йде у політику, бо "Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ". Для засновників партії пріоритетом є зміна правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі відомо про вісім членів політичної сили. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Щодо фінансування партії, Вакарчук переконує, що політсила не отримує грошей від олігархів.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Реформи Партія Голос Парламентські вибори 2019
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