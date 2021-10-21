Вакцинация или отрицательный тест: на Тернопольщине усилили карантин
Источник:Тернопольская ОГА
В Тернопольской области 21 октября усилили карантин. Ограничения касаются транспорта, перевозок, а также работы развлекательных заведений.
Отныне на Тернопольщине ввели новые условия для работы учреждений и проведения массовых мероприятий.
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Усиление карантина в Тернополе
Заведения общественного питания, спортивные залы, продовольственные и непродовольственные рынки, магазины, государственные структуры не могут работать в случае:
- отсутствия 100% вакцинации,
- или отрицательного ПЦР тест на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа,
- или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более чем за 42 часа,
- или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.
Без наличия этих условий нельзя также проводить массовые мероприятия. Правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.
Местные власти подчеркнули, что карантин усиливают из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- В Украине в последнее время ухудшается эпидемическая ситуация. Например, за сутки 20 октября обнаружили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медицинских работников.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся 5 областей. Однако в Минздраве предупредили, что 7 регионов вскоре тоже могут "покраснеть". Говорится о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Хмельницкой и Черниговской.
- К слову, межобластные поездки на любом виде общественного транспорта с 21 октября разрешены только тем, у кого есть паспорт вакцинации, экспресс-тест или ПЦР-тест.