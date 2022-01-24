"Вакцинационной тысячей" можно будет оплатить коммунальные услуги, – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал еще одну услугу, на которую можно будет тратить деньги за вакцинацию. Уже вскоре картой "еПоддержка" можно будет оплатить коммунальные услуги.

Когда расширят программу

Однако оплатить коммунальные услуги "вакцинационной тысячей" смогут только люди в возрасте от 60 лет. Об этом президент заявил в своем видеообращении после заседания Совета нацбезопасности и обороны 24 января.

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В течение февраля мы расширим программу для пожилых людей. Они смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг,

– рассказал глава государства.

Он добавил, что уже с сегодняшнего дня украинцы могут потратить деньги с "еПоддержки" на лекарства. Кроме того, уже вскоре программа распространится на детей от 14 лет. Кроме базовых услуг, они также смогут оплатить "вакцинационной тысячей":

образовательные курсы;

образовательные услуги;

образовательные программы.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Темпы вакцинации в Украине