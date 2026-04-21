ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю Ермака Ростиславу Шурме

Об этом 21 апреля проинформировали в НАБУ.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение касается также владельца сети украинских и иностранных компаний (близкого родственника бывшего заместителя Руководителя Офиса Президента Украины).

В ведомстве уточнили, что окончательные детали меры пресечения Ростиславу Шурме и его брату будут определены после их задержания и доставки в орган досудебного расследования.

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому тарифу" на временно оккупированной территории Запорожской области. По делу фигурируют девять человек, среди которых бывший заместитель Офиса президента Ростислав Шурма и его брат. Ущерб государства оценивается более чем в 141 миллион гривен.

Следствие установило, что еще в 2019-2020 годах подозреваемые взяли под контроль компании с солнечными электростанциями в Васильевском районе.

После оккупации они лишились связи с энергосистемой Украины, однако компании продолжали декларировать производство электроэнергии и получать выплаты. Оба брата объявили подозрения в присвоении имущества и отмывании средств. Их также объявили в розыск.