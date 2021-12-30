ВАКС послабил обязанности подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко
Источник:ЦПК
Народному депутату Александру Юрченко изменили обязанности по делу о взяточничестве. Теперь он сможет вернуть себе загранпаспорт и общаться с другим обвиняемым.
Согласно новому решению Высшего антикоррупционного суда, бывший "слуга народа" должен воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами. Срок действия обязательств установлен до 28 февраля 2022 года включительно.
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При этом из-за того, что 21 декабря завершился срок, больше не действуют ранее примененные обязанности:
- прибывать по вызову следователя, прокурора или суда,
- сдать загранпаспорт,
- воздержаться от общения с другим обвиняемым.
Прокурор заранее подавал ходатайство о продлении этих обязанностей, но по объективным причинам (больничный председательствующей судьи Гавриленко) рассмотреть его банально не успели,
– объяснили в ЦПК.
В Центре противодействия коррупции также сообщили, что на заседании исследовали переписку неофициального помощника Юрченко – Фищенко с залегендированным агентом НАБУ Демченко.
Например они договаривались о выезде в Боярку смотреть земельный участок, где якобы должны были строить мусороперерабатывающий завод. На эту встречу якобы должен был приехать даже мэр города.
Что еще известно о переписке
- В переписках Фищенко давал оценку относительно Юрченко: "Он тщеславный невежда. Просто все хотят денег". Там же и обсуждалась сумма взятки ("10 + 3") за правки в законопроект.
- Фищенко подтвердил, что Юрченко соглашается с такой суммой, а позже прислал скриншот из личного кабинета нардепа на сайте ВРУ, где было подтверждение зарегистрированных изменений законопроекта.
Дело Юрченко: что известно
- НАБУ 15 сентября опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко. Вероятно, что взятку посредник должен был передать своему руководителю.
- Эти деньги нардепу якобы заплатили за внесение изменений в законодательство о бытовых отходах. Впоследствии должны были добавить еще 200 тысяч долларов.
- Сначала в Офисе генпрокурора заявляли, что информация о причастности Юрченко к взяточничеству провокативна и генпрокуратура не получала материалов по этому делу.
- Однако, уже 17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подозрение Юрченко таки подписала.
- ВАКС взял под стражу Юрченко с возможностью внести залог – 3 миллиона гривен. За него внесли деньги, поэтому нардеп вышел под обязательства. Фищенко тоже взяли под стражу с альтернативой 1 миллион гривен залога. Помощник также вышел из СИЗО.