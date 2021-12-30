ВАКС послабил обязанности подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

Народному депутату Александру Юрченко изменили обязанности по делу о взяточничестве. Теперь он сможет вернуть себе загранпаспорт и общаться с другим обвиняемым.

Согласно новому решению Высшего антикоррупционного суда, бывший "слуга народа" должен воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами. Срок действия обязательств установлен до 28 февраля 2022 года включительно.

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При этом из-за того, что 21 декабря завершился срок, больше не действуют ранее примененные обязанности:

прибывать по вызову следователя, прокурора или суда,

сдать загранпаспорт,

воздержаться от общения с другим обвиняемым.

Прокурор заранее подавал ходатайство о продлении этих обязанностей, но по объективным причинам (больничный председательствующей судьи Гавриленко) рассмотреть его банально не успели,

– объяснили в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции также сообщили, что на заседании исследовали переписку неофициального помощника Юрченко – Фищенко с залегендированным агентом НАБУ Демченко.

Например они договаривались о выезде в Боярку смотреть земельный участок, где якобы должны были строить мусороперерабатывающий завод. На эту встречу якобы должен был приехать даже мэр города.

Что еще известно о переписке

В переписках Фищенко давал оценку относительно Юрченко: "Он тщеславный невежда. Просто все хотят денег". Там же и обсуждалась сумма взятки ("10 + 3") за правки в законопроект.

Фищенко подтвердил, что Юрченко соглашается с такой суммой, а позже прислал скриншот из личного кабинета нардепа на сайте ВРУ, где было подтверждение зарегистрированных изменений законопроекта.

Дело Юрченко: что известно

НАБУ 15 сентября опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко. Вероятно, что взятку посредник должен был передать своему руководителю.

Эти деньги нардепу якобы заплатили за внесение изменений в законодательство о бытовых отходах. Впоследствии должны были добавить еще 200 тысяч долларов.

Сначала в Офисе генпрокурора заявляли, что информация о причастности Юрченко к взяточничеству провокативна и генпрокуратура не получала материалов по этому делу.

Однако, уже 17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подозрение Юрченко таки подписала.

ВАКС взял под стражу Юрченко с возможностью внести залог – 3 миллиона гривен. За него внесли деньги, поэтому нардеп вышел под обязательства. Фищенко тоже взяли под стражу с альтернативой 1 миллион гривен залога. Помощник также вышел из СИЗО.

Следующее заседание по этому делу назначено на 13:00 11 января 2022 года.