ВАКС не пустил представителей общественности на провозглашение изменения меры пресечения для Кауфмана

В Высшем антикоррупционном суде представителей СМИ не допустили к заседанию по изменению меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману. Речь идет о деле завладения имущественным комплексом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса".

Об этом представителям СМИ заявила директор и мажоритарная владелица акций английской компании WWRT Ольга Гутовская. По решению суда бизнесмена отпустили из-под стражи.

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ВАКС отпустил Кауфмана из-под стражи

В Высшем антикоррупционном суде было рассмотрено дело Бориса Кауфмана по завладению имущественным комплексом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". 26 октября с 10:30 по 23 было заседание, по результату которого суд выпустил бизнесмена из-под стражи.

Журналисты отмечают, что заседание было назначено на 31 октября 16:45. Однако, представителей СМИ не допустили по провозглашению определения. Более того, не пустили даже представителя стороны обвинения.

В то же время неизвестная представительница учреждения вышла к общественности и заявила, что текст решения суда можно получить в канцелярии ВАКС. В то же время судья Ярослав Шкодин был замечен на выходе из помещения около 17:30.

Дело бизнесмена Бориса Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская отметила СМИ, что приехала в суд, чтобы услышать аргументы судьи Шкодина и понять основания, почему он принял такое решение.

В 16:45 заседание должно было начаться, но его просто не было. Коллеги сообщили, что около 17:20 судья вышел из помещения суда. Не дал комментарии журналистам или общественности,

– рассказала Гутовская.

"Мне, как человеку, который обычно сталкивается с английским судебным процессом непривычно видеть отсутствие коммуникации со стороны суда о ходе общественно важного, резонансного дела", – добавила она.



Ольга Гутовская прибыла на заседание по делу Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Следовательно, ОО "Институт свободы слова" обратилось к ВАКС с просьбой предоставить информацию о причинах недопуска на заседание общественности и представителей СМИ. А также передать аудиозапись с судебного заседания от 31 октября 2023, где провозгласили постановление об изменении меры пресечения Кауфману.

Как известно, бизнесмен находился в следственном изоляторе с 7 сентября. НАБУ и САП установили, что ущерб, причиненный преступлением, в котором подозревается Кауфман, составляет более 2,5 миллиарда гривен.