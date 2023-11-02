Про це представникам ЗМІ заявила директорка та мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська. За рішенням суду бізнесмена звільнили з-під варти.

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ВАКС звільнив Кауфмана з-під варти

У Вищому антикорупційному суді розглянули справу Бориса Кауфмана щодо заволодіння майновим комплексом комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". 26 жовтня з 10:30 по 23 тривало засідання, за результатом якого суд випустив бізнесмена з-під варти.

Журналісти зазначають, що засідання призначили на 31 жовтня 16:45. Однак, представників ЗМІ не допустили на проголошення ухвали. Щобільше, не пустили навіть представника сторони обвинувачення.

Натомість невідома представниця установи вийшла до громадськості й заявила, що текст рішення суду можна отримати в канцелярії ВАКС. Водночас суддю Ярослава Шкодіна помітили на виході із приміщення близько 17:30.

Справа бізнесмена Бориса Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська зазначила ЗМІ, що прибула до суду, аби почути аргументи судді Шкодіна та зрозуміти підстави, чому він ухвалив таке рішення.

О 16:45 засідання мало розпочатися, але його просто не було. Колеги повідомили, що близько 17:20 суддя вийшов з приміщення суду. Не дав коментарів журналістам чи громадськості,

– розповіла Гутовська.

"Мені, як людині, яка зазвичай стикається з англійським судовим процесом незвично бачити відсутність комунікації зі сторони суду щодо ходу суспільно важливої, резонансної справи", – додала вона.



Ольга Гутовська прибула на засідання у справі Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Відтак, ГО "Інститут свободи слова" звернулася до ВАКС із проханням надати інформацію про причини недопуску на засідання громадськості та представників ЗМІ. А також передати аудіозапис з судового засідання від 31 жовтня 2023 року, де проголосили ухвалу про зміну запобіжного заходу Кауфману.

Як відомо, бізнесмен перебував у слідчому ізоляторі з 7 вересня. НАБУ та САП встановили, що збитки, спричинені злочином, у якому підозрюють Кауфмана, становлять понад 2,5 мільярди гривень.