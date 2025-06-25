Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАКС.

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Когда именно начнется судебное заседание по делу Чернышева

В Высшем антикоррупционном суде анонсировали, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении Вице-премьер-министра – Министра национального единства Алексея Чернышова состоится 27 июня 2025 года в 09:00.

Судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5,

– говорится в сообщении.