Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВАКС.

До теми Чернишов повернувся в Україну та заявив, що невдовзі розпочне роботу у Кабміні

Коли саме почнеться судове засідання у справі Чернишова

У Вищому антикорупційному суді анонсували, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно Віцепрем'єр-міністра – Міністра національної єдності Олексія Чернишова відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00.

Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5,

– мовиться у повідомленні.