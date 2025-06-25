Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВАКС.
До теми Чернишов повернувся в Україну та заявив, що невдовзі розпочне роботу у Кабміні
Коли саме почнеться судове засідання у справі Чернишова
У Вищому антикорупційному суді анонсували, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно Віцепрем'єр-міністра – Міністра національної єдності Олексія Чернишова відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00.
Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5,
– мовиться у повідомленні.