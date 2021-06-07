ВАКС приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего руководителя крупного железнодорожного предприятия

Высший антикоррупционный суд вынес решение по делу бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЧАО "Киев-Днепровское МППЗТ". По информации Центра противодействия коррупции, речь идет об Александре Скорике. За злоупотребление служебным положением его лишили свободы на 4 года.

Также бывшего руководителя оштрафовали на 17 тысяч гривен. Скорик не сможет занимать в течение года должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

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Скорик действовал вопреки финансовому плану предприятия, которое возглавлял

Сторона обвинения утверждала, что экс-глава правления действовал вопреки финансовому плану своего предприятия и заключил договоры о добровольном страховании имущества в 2016 году. Более того, цена этой услуги была в десятки раз выше, чем допустимо для предприятий госсектора.

Государству нанесли ущерб на 8,8 миллиона гривен

Суд решил, что действия обвиняемого были умышленными и нанесли ущерб государству на 8,8 миллиона гривен. Адвокаты Скорика могут подать жалобу в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.