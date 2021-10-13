Расследовать заново скандальный "Роттердам +" пока не будут. Судья Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение прокурора Следственной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело.

Приняла соответствующее решение судья Екатерина широкая. Впрочем, как отмечают в ГПК, отменить постановление прокурора следственной антикоррупционной прокуратуры может Апелляционная палата ВАКС.

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Дело "Роттердама+" не будут возобновлять

Судья ВАКС оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела. Это постановление оспаривали Центр противодействия коррупции, экс-нардеп Виктор Чумак и другие. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

Для отслеживания судебного разбирательства ВАКС не стал аргументом, который уже подтвердил дело, направленное на закрытие одних и тех оснований. В этом три предыдущих раза как ВАКС, так и исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук указывает на одного и те же за свою суть недостатков,

– рассказал адвокат ГПК Алексей Бойко.

ГПК отмечает, что во время судебных заседаний неоднократно определено, что имеющиеся в материалах дела судебные экспертизы, оценивают убытки от формулы в 39,9 миллиарда гривен.

Что такое формула "Роттердам+"? Это формула в 2016 – 2019 годах, по которой определяли стоимость угля для выработки электроэнергии в Украине. В 2016-м году из-за оккупации Донбасса решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из Африки и Америки. Поэтому теплогенерирующие компании в 2015 году оказывали давление на НКРЭКУ и требовали включить в тарифы за электричество расходы на доставку угля в Украину из портов Европы. Через "Роттердам+" украинцы якобы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.

Источник: Источник: Википедия

Почему дело "Роттердам+" закрывали

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Судья Широкая позволил преодолеть дело "Роттердам+" с убытком в 40 млрд грн. Учесть внедрение может Апелляционная палата ВАКС

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая осталась в силе, установленной прокурором Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам+".

Это постановление обжаловали общественная организация "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, а также потерпевшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

"Широкая отчиталась отменить отмену четвертой суммы для счета-постановления уже другой прокуратуры о закрытии так называемого уголовного внедрения "Роттердам+". Для отслеживания судебного разбирательства ВАКС не стал аргументом, который уже подтвердил дело, направленное на закрытие одних и тех оснований. В этом три предыдущих раза как ВАКС, так и и. о. руководитель САП Грищук указывает на одного и те же за свою суть недостатков", – комментирует адвокат ГПК Алексей Бойко.

Раньше следил судья Широкая четко продемонстрировала свою предварительную оценку по схемам "Роттердам+". Рассмотрев жалобу бывшего народного депутата Украины Виктора Чумака – заявитель по данному делу, на выполнение постановления о закрытии "дела Роттердам+", еще прокурор САП Пономаренко от 20 августа 2020 года, она не утверждала по этому делу о преступности.

Как неоднократно определено во время судебных заседаний, имеющаяся в материале направляет судебные экспертизы, оценивает убытки от имеющихся схем в 39,9 млрд. Грн.

Теперь вся надежда на Апелляционной палате ВАКС, которая может отменить постановление прокурора САП Демкива и возобновить производство.

Два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский спрашивал у Порошенко на дебатах: "Господин президенты, сколько лично вам занесли за Роттердам+?" Остается надежда, что действующего президента и заинтересовать ответ на эти вопросы.