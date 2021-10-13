Ухвалила відповідне рішення суддя Катерина Широка. Втім, як зазначають у ЦПК, скасувати постанову прокурора Слідчої антикорупційної прокуратури може Апеляційна палата ВАКС.

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Справу "Роттердама+" не поновлюватимуть

Суддя ВАКС залишила в силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи. Цю постанову оскаржували Центр Протидії Корупції, екснардеп Віктор Чумак та інші. Проте слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.

Для відстеження судового розгляду ВАКС не став аргументом, який уже підтвердив справу, спрямовану на закриття одних і тих підстав. У цьому три попередні рази як ВАКС, так і виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук вказує на одного й ті ж за свою суть недоліків,

– розповів адвокат ЦПК Олексій Бойко.

ЦПК зазначає, що під час судових засідань було неодноразово визначено, що наявні у матеріалах справи судові експертизи, оцінюють збитки від формули у 39,9 мільярдів гривень.

Що таке формула "Роттердам+"? Це формула у 2016 – 2019 роках, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. У 2016-му році через окупацію Донбасу вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з Африки та Америки.



Відтак теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на НКРЕКП і вимагали включити до тарифів за електрику витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Через "Роттердам+" українці начебто переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.



Джерело: Це формула у 2016 – 2019 роках, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. У 2016-му році через окупацію Донбасу вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з Африки та Америки.Відтак теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на НКРЕКП і вимагали включити до тарифів за електрику витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Через "Роттердам+" українці начебто переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.Джерело: Вікіпедія

Чому справу "Роттердам+" закривали

Повний текст публікації Центру протидії корупції

Суддя Широка дозволив подолати справу "Роттердам+" зі збитками в 40 млрд грн. Врахувати впровадження може Апеляційна палата ВАКС

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка залишилась у силі, встановленої прокурором Дениса Демківа про закриття справи “Роттердам+”.

Цю постанову оскаржували Громадська організація "Центр протидії корупції", Віктор Чумак, а також потерпіли Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів. Проте слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.

"Широка відзвітувалася скасувати скасування четвертої суми для рахунку -постанови вже іншої прокуратури щодо закриття так званого кримінального впровадження" Роттердам+". Для відстеження судового розгляду ВАКС не став аргументом, який уже підтвердив справу, спрямовану на закриття одних і тих підстав. У цьому три попередні рази як ВАКС, так і в.о. керівник САП Грищук вказує на одного й ті ж за свою суть недоліків", – коментує адвокат ЦПК Олексій Бойко.

Раніше слідкував суддя Широка чітко продемонструвала свою попередню оцінку щодо схем "Роттердам+". Розглянувши скарги колишнього народного депутата України, Віктора Чумака - заявник у даній справі, на виконання постанови про закриття “справи Роттердам+”, ще прокурор САП Пономаренка від 20 серпня 2020 року, вона не стверджувала у цій справі щодо злочинності.

Як неодноразово визначено під час судових засідань, наявна у матеріалі спрямовує судові експертизи, оцінює збитки від наявних схем у 39,9 млрд. Грн.

Тепер уся надія на Апеляційній палаті ВАКС, яка може скасувати постанову прокурора САП Демківа та відновити провадження.

Два роки тому кандидат у президенти Володимир Зеленський запитував у Порошенка на дебатах: "Пане президенти, скільки особисто вам занесли за Роттердам+?" Залишається сподівання, що чинного президента і зацікавити відповідь на ці питання.