Про це розповів в ефірі 24 каналу головний редактор програми розслідувань "Наші гроші" Юрій Ніколов. Він зазначив, що позиція адвокатів і прокурорів єдина, що недопустимо.

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Прокурор ігнорує факти

"Позиція сторін шокуюча. Прокурор прямим текстом сказав: якщо формула враховує ціну вугілля в Роттердамі, то в ній має бути і доставка. А те, що там неіснуюча, фіктивна доставка, завдяки якій ДТЕК отримав зайвої маржі на 19 мільярдів гривень – це прокурора не цікавить", – зазначив редактор.

Він додав, що так само це не цікавить не тільки конкретного прокурора, а й Офіс генпрокурора. Він вже пів року не відповідає детективам Національного антикорупційного бюро на їх пропозицію подати цивільний позов до компанії ДТЕК з відшкодуванням завданих збитків.

Не можу розрізнити ні де адвокати ДТЕК, ні де прокурори САП, які мали б виступати з позиції держави. Здається, що тут все вже буде єдиним,

– повідомив Ніколов.

За його припущенням, з таким перебігом подій суд першої інстанції присудить перемогу Рінату Ахметову.

Зверніть увагу! На засіданні повинні вирішити, чи ігнорувати корупційну складову у скандальній формулі. Цього хочуть адвокати олігарха Ріната Ахметова та прокурор захисту, призначений Іриною Венедіктовою. На початку розгляду суддя одразу відмовилася долучити до матеріалів справи ціну вугілля та фінансовий звіт ДТЕК, які могли б бути доказом зловживання.

У справедливому покарані не зацікавлені

"Мені здається, що окрім НАБУ і кола захисників, які представляють інтереси справедливості, більше ніхто з "державних мужів" не зацікавлений в тому, аби відбулось справедливе покарання олігарха. Якщо точніше – його представників, які, на мою думку, влаштували абсолютно корупційний плюс у роттердамській формулі", – повідомив Ніколов.

Він наголосив: "Це питання політичного устрою в країні і абсолютно проваленої деолігархізації нинішнім керівником держави. Тобто – олігархи "рулять".

Що таке формула "Роттердам+"? Це формула, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. ЇЇ застосовували у 2016 – 2019 роках. Згідно з такою методикою, вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на європейському ринку – зокрема в Нідерландах. Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало. Через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.

Ніколов пояснив про суд у справі "Роттердам+": дивіться відео

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