Про це розповів в ефірі 24 каналу головний редактор програми розслідувань "Наші гроші" Юрій Ніколов. Він зазначив, що позиція адвокатів і прокурорів єдина, що недопустимо.
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Прокурор ігнорує факти
"Позиція сторін шокуюча. Прокурор прямим текстом сказав: якщо формула враховує ціну вугілля в Роттердамі, то в ній має бути і доставка. А те, що там неіснуюча, фіктивна доставка, завдяки якій ДТЕК отримав зайвої маржі на 19 мільярдів гривень – це прокурора не цікавить", – зазначив редактор.
Він додав, що так само це не цікавить не тільки конкретного прокурора, а й Офіс генпрокурора. Він вже пів року не відповідає детективам Національного антикорупційного бюро на їх пропозицію подати цивільний позов до компанії ДТЕК з відшкодуванням завданих збитків.
Не можу розрізнити ні де адвокати ДТЕК, ні де прокурори САП, які мали б виступати з позиції держави. Здається, що тут все вже буде єдиним,
– повідомив Ніколов.
За його припущенням, з таким перебігом подій суд першої інстанції присудить перемогу Рінату Ахметову.
У справедливому покарані не зацікавлені
"Мені здається, що окрім НАБУ і кола захисників, які представляють інтереси справедливості, більше ніхто з "державних мужів" не зацікавлений в тому, аби відбулось справедливе покарання олігарха. Якщо точніше – його представників, які, на мою думку, влаштували абсолютно корупційний плюс у роттердамській формулі", – повідомив Ніколов.
Він наголосив: "Це питання політичного устрою в країні і абсолютно проваленої деолігархізації нинішнім керівником держави. Тобто – олігархи "рулять".
Що таке формула "Роттердам+"?Це формула, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. ЇЇ застосовували у 2016 – 2019 роках. Згідно з такою методикою, вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на європейському ринку – зокрема в Нідерландах. Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало. Через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.
Ніколов пояснив про суд у справі "Роттердам+": дивіться відео
Останні новини у справі "Роттердам+":
- Колишній прокурор Віталій Пономаренко вперше закрив справу "Роттердам+" наприкінці серпня 2020 року. Пізніше цю постанову скасували.
- Вдруге кримінальне провадження прокурор закрив 21 січня 2021 року. Після цього Венедіктова заявила про перевірку Пономаренка. Втретє така ситуація сталась 9 квітня 2021 року.
- Тоді Венедіктова звільнила Пономаренка.
- Згодом новий прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Денис Демків 20 травня теж закрив справу "Роттердам+".