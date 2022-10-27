Империя из песка
Этому способствовал ореол значимости, величия и непобедимости, который все годы президентства Путина создавали в мире многочисленные квалифицированные пропагандисты. "Энергетическая сверхдержава", "вторая армия мира" , "многополярный мир" – все эти штампы из этой истории.
Стоит внимания Без наших певцов ртом в России закончилась попса
Собственно, благодаря "сливу" вопросов к Путину во время "Валдая-2022" еще задолго до самого форума всем было известно, о чем российский лидер будет говорить. Конечно, там никаких сюрпризов. "Спецоперация до победы", "многополярный мир", "борьба с гегемонией США", "антиколониализм" и так далее. Ничего нового. Единственное, что может быть новым, – это восприятие этих отрежиссированных пассажей.
Наверное, где-то в "календарном плане" на 2022 год "Валдай" планировался как "конференция победителей". Путин должен был отчитываться о своих больших достижениях: захвате Украины за "три дня", окончательном преодолении "однополярного мира", возрождение СССР и т.д. И в качестве победителя он должен диктовать геополитическую повестку дня. Одна проблема. Для того чтобы быть "победителем", нужно реально побеждать, а то, что с этим у кремлевского руководителя серьезные проблемы, всем стало ясно еще весной этого года. Дальнейшие события лишь усугубляли эти убеждения.
Путь тирана-неудачника
Фактически Путин – это Гитлер, который не смог победоносно завершить уже первую свою серьезную войну. Фактически сломался уже на "Польской кампании". Ранее, пользуясь пропагандой, шантажом и подкупом, он смог провести "аншлюс" Крыма и некоторых других территорий… Но на этом все завершилось.
Первое масштабное военное столкновение, которое, очевидно, должно было стать прологом к большим сражениям и переделу мира, не принесло ожидаемых результатов, а со временем начало превращаться в большое поражение. Путина давно сравнивали с Гитлером, но если он и Гитлер, то Гитлер-неудачник, спустивший достижение собственных целей на ту колоссальную коррупцию, которую сам заботливо лелеял десятилетиями.
Но и признать это нельзя. Остается только делать вид, что "все идет по плану". Остается еще немного "подождать" – и Запад "капитулирует", еще немного мобилизоваться – и будет "перелом". Еще немного дронов в Иране купить – и "Украина капитулирует". Конечно, все это выдумки, но что еще остается делать?
Важное Кремль готовит нечто пострашнее, чем враки о "грязной бомбе"
Элита распада
И так бывает всегда, когда ты пытаешься выстроить образ будущего, заглядывая в прошлое. Прошлое может быть интересным, может быть полезным, но оно никогда само по себе не будет образом, на основе которого можно будет выстроить жизнеспособную модель будущего. Можно носиться с "российскими империями", "советскими союзами" и даже совершенно вымышленными "арийскими государствами", но все это само по себе не построит жизнеспособную общественную модель, которая сможет на равных конкурировать с другими мировыми моделями.
И добыча углеводородов, их продажа за большие деньги, покупка на эти деньги необходимого для армии, чтобы завоевать как можно больше соседей, – это не такая модель, это не победоносная схема государственного строительства в XXI веке.
Но и признать это нельзя, потому что признание этого факта – первый шаг на пути понимания, что архаическая российская элита, порожденная распадом советской элиты, просто не может выстраивать что-то другое, кроме агрессивной пропаганды, основанной на вымышленной телевизионной реальности.
Не пропустите Кирил одобряет: в Кремле придумали новое оправдание уничтожению украинцев
Показательно, что едва ли не основным идеологом этого всего позиционируется агрессивный психопат Дугин, отличающийся способностью выстраивать сложные словесные конструкции с использованием философских и мистических категорий, которые, однако, при внимательном изучении не содержат под собой ничего. Дугин – это претенциозное, яркое и громкое пустое место, и в этом контексте он действительно чрезвычайно удачный кандидат в идеологи путинизма. И, кроме того, является даже своеобразным символом этого путинизма.
Универсальная, громкая и максимально пригодная для растяжения резиновая попа с бородой. А что дальше? А ничего? Кризис, распад и крах всего того, что должно было закончиться еще 30 лет назад, но почему-то так и не закончилось.
Видимо, и из-за лени "коллективного Запада", решившего не добивать почти уничтоженного врага, который со временем откормился, залечил раны, но предыдущей силы вернуть не смог, поэтому стал мелким и агрессивным карликом без визии будущего, с обидой на настоящее и болезненными фантазиями о прошлом.
Актуальное – как Россия просчиталась, воюя с Украиной: смотрите видео