В начале полномасштабной войны уничтожил вражеский Су-25: в Воздушных силах рассказали детали

Украину защищают самые смелые и самые умелые воины. В частности, еще в первые дни полномасштабного вторжения один из пилотов провел невероятный воздушный бой.

Валентин Коренчук "Пчеловод" был одним из украинских пилотов, которые первыми стали на защиту Кива в начале полномасштабной войны. Он стал тем, кто провел уникальный воздушный бой с врагом.

Смотрите также Мог ли F-16 сбить российский Су-34

Уничтожил Су-25 России

Он был одним из тех пилотов, которые защищали столицу. Он отмечал, что основной задачей их бригады было именно отражение авиационного нападения противника.

На второй день полномасштабной войны вместе с еще одним пилотом первыми вылетели на задание. Именно в центр Киева летели два вражеских самолета. Было очевидно, что Су-25 идут с полным боекомплектом.

Валентин Коренчук проявил максимум мастерства и профессионализма, навязав врагу так называемый "собачий бой",

– рассказали в Воздушных силах.

Он вытеснил врага за пределы города, продавил его к земле и фактически раздавил. Это был уникальный воздушный бой украинских пилотов.

"Пчеловод" был одним из первых пилотов, который начал международную публичную кампанию по предоставлению Украине современных самолетов F-16 и модернизации украинской боевой авиации в целом.