От любителя российских трендов, скандалов и до Героя Украины: биография Манько, которого могли уволить из командования Штурмовых войск

Полковник Валентин Манько был едва ли не самым обсуждаемым украинским офицером прошлого года. Особое внимание к себе он привлек, когда президент Владимир Зеленский в августе 2025 года анонсировал создание Штурмовых войск в ВСУ. Командующим новой структуры стал основатель и командир 33-го штурмового полка Валентин Манько. До августа 2025 года он фактически руководил частью штурмовых подразделений – пятью полками, бригадой и отдельными штурмовыми батальонами. Они и стали основой новых Штурмовых войск.

Несмотря на звание "Героя Украины" и многолетнюю военную службу, фигура Манько вызывает немало вопросов, в том числе и из-за его бэкграунда. А еще, сразу после объявления о создании Штурмовых войск, полковник оказался в эпицентре нескольких скандалов. Сначала из-за российской музыки, потом – из-за публикации военных карт, которые могли быть секретными.

Вечером 9 февраля появились сообщения, что Валентина Манько могли снять с должности командующего Штурмовых войск. Сейчас официального подтверждения нет, а в Генштабе нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Так кто же такой Валентин Манько, каков его военный путь, почему его кандидатуру на командующего Штурмовых войск критиковали и какие скандалы были вокруг полковника – рассказывает 24 Канал.

Русская музыка и тайные карты в соцсетях: скандалы вокруг Манько

Активные обсуждения о Маньке начались более полугода назад. Тогда на фоне разговоров о его назначении руководителем Штурмовых войск, военные и активисты начали обращать внимание на сообщения полковника в соцсетях.

Так, бывший начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич в октябре 2025 года опубликовал пост о Валентине Манько и подсветил, как тот снимал видео под российские песни, и особо это не скрывал, потому что ролики были в открытом доступе на его страницах в соцсетях.

В тиктоке Манько снимал видео с маской "Кто ты из "Слово Пацана". А это, напомним, российский сериал, созданный уже во время полномасштабной войны.

На волну хейта Валентин Манько отреагировал, сняв еще один ролик, но под песню уже покойного Степана Гиги "Золото Карпат", в котором насмешливо спросил своих хейтеров, достаточно ли он уже украинец. А видео под русские песни Манько объяснил "контузией".

И если бы на этом все затихло. Прошло всего несколько дней, как Манько снова оказался в эпицентре нового скандала – в соцсетях он опубликовал кадры со своей работы, на которых видно карты с грифом допуска "секретно", то есть их публикация запрещена.



Кадры из TikTok Валентина Манько / Скриншот Сергея Стерненко

Хотя сам Манько в комментарии Суспильному заявил, что на самом деле эти карты не являются секретными и это его собственные отметки. Более того, позже он опубликовал карты отдельно, чтобы "все могли рассмотреть".



Манько опубликовал карту в комментариях / Скриншот с телеграм-канала Сергея Стерненко

Однако полковника все же раскритиковали военные и представители общественности за распространение секретных карт. Командир отдельного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил Манько в распространении ложной информации.

Посмотрел видеодоклад об обстановке на фронте от полковника Манько. Не могу осознать, что этого человека рассматривают как кандидата на должность командующего штурмовых войск. Боюсь, что Александр Станиславович Сырский воспринимает ситуацию, описанную в этом докладе, как реальную,

– заявлял тогда Филимонов.

Но в Генштабе ВСУ в ответ на запрос Общественного заявили, что карты, которые опубликовал Манько, не раскрывают информацию с ограниченным доступом. Казалось бы, история закончилась, но 3 ноября Богдан "Тавр" Кротевич опубликовал еще одно свидетельство относительно карт.

По словам Кротевича, 31 августа 2023 года Манько опубликовал фото боевой карты, вероятно, нанесенной в системе "Крапива". На этих картах видно позиции противника в Курской области и позиции Сил обороны в приграничье Сумской области. Там видно, что в селе Басовка есть позиции, а в Новеньком – нет.

По состоянию на сейчас эта территория оккупирована противником. По состоянию на 31.08.2023 она оккупированной не была. Это означает, что противник мог воспользоваться этой информацией для определения расположения сил обороны Украины – чтобы нанести туда удары любыми средствами,

– писал Кротевич.



Карта, которую опубликовал Манько / Фото с телеграмм-канала Богдана Кротевича

В то же время экс-начальник штаба "Азова" уверен, что Генеральный штаб закрывает глаза на действия Манько умышленно и это происходит по приказу Главкома ВСУ Александра Сырского.

Более того, по словам Кротевича, дело должно было бы рассматривать Государственное бюро расследований. Однако никаких уголовных дел против Манько в ГБР до сих пор не возбуждали.

А само видео, кстати, со страницы полковника давно исчезло.

Кто ликвидировал Интернациональные легионы и причастен ли к этому Манько?

Осенью прошлого года в ВСУ начался процесс ликвидации Интернациональных легионов. Как заявили в Сухопутных войсках ВСУ – легионы выполнили свою миссию. Иностранцам, которые проходят службу в Украине, выразили благодарность и заверили, что они могут подписывать новые контракты и выбирать подразделения и должности по своему усмотрению.

Иностранные военнослужащие, которые заключают контракт с Вооруженными Силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей профессией, опыта и подготовки. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства,

– говорилось в заявлении Сухопутных войск.

Однако сразу же появилась информация, что иностранных бойцов переведут в... Да, в Штурмовые войска. Это в определенной степени и подтвердил подполковник Андрей Спивак – заместитель командира артиллерии 2-го Иностранного легиона в интервью "Украинской правде". Поэтому появилось немало обвинений в адрес Манько, что якобы именно он инициировал ликвидацию Интернациональных легионов.

Однако Валентин Манько всячески этот факт отрицал, мол, Штурмовые войска не является частью Сухопутных войск, которые проводят реформу и ликвидируют Интернациональные легионы. В то же время полковник отметил, что и в его полках есть иностранцы, которые служат не один год.

Знакомство с Сырским и первые обвинения

Военная карьера полковника Валентина Манько началась еще в 2014 году. Тогда еще аграрный бизнесмен Манько решил продать свою сельхозтехнику для того, чтобы закупить военное снаряжение и создать добровольческую группировку. Впоследствии же Манько стал частью Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор", где был заместителем командира.

Как вспоминал Манько в более поздних интервью, именно в зоне АТО он познакомился с Александром Сырским, который сейчас является Главнокомандующим ВСУ. Знакомство произошло якобы во время обороны Дебальцево, которой руководил Сырский. Уже во время обороны Киева в 2022-м Сырский и Манько снова начали сотрудничать, но об этом позже.



Валентин Манько и Александр Сырский на Донбассе, 2025 год / Фото из соцсетей Валентина Манько

Интересным эпизодом является то, что участник самообороны Великой Новоселки Донецкой области и фермер Александр Потуга обвинил Валентина Манько и его подразделение в похищении и грабеже. По словам Потуги, подчиненные Манько дважды похищали его и украли 200 тонн урожая и сельхозтехнику с предприятия "Скиф". Зато сам Манько в нынешних интервью заявляет, что Потугу вообще не знает и видел его только тогда, когда фермера задерживала полиция.



Александр Потуга, который заявил, что Манько дважды похищал его / Фото "Наши деньги"

Я этого человека видел дважды в жизни. Его задерживала полиция. Каким образом я к этому был причастен, я не знаю. Он был членом партии УКРОП. Мы можем его взять и сказать: "Пойдем на полиграф, скажешь, было такое или не было". Но это все политическая махинация. И если бы что-то было – за 11 лет должны были бы какие-то дела возбудить,

– сказал Манько в интервью "Бабелю".

Однако в 2015 году уголовное дело таки было, а Валентина Манько объявили в розыск по обвинению в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде заключения от 8 до 15 лет. Манька в розыск объявил даже Интерпол, но дело вскоре неожиданно закрыли.

Закрытое уголовное дело или как Манько связан с Корбаном?

Почему уголовное дело против Валентина Манько закрыли – неизвестно, однако сам полковник утверждает, что никаких подозрений не получал.

В то же время сестра бизнесмена и бывшего основателя партии УКРОП Геннадия Корбана заявляла, что дела против Манько закрыли, поскольку он согласился свидетельствовать против ее брата. Бывшего руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Корбана судили за похищение Сергея Рудика и по подозрениям в организации преступной группировки и хищении имущества.



Геннадий Корбан / Фото Центр.ТВ

Председатель политсовета УКРОПа Андрей Денисенко в декабре 2015 года обнародовал переписку якобы Валентина Манько с первым заместителем председателя "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко. Переписка якобы доказывает, что дело полковника закрыли именно за показания против Корбана.

Денисенко также заявил, что якобы Манько скрывался от следствия по делу "Скифа" за рубежом и вернулся только когда получил гарантии, в частности от Кононенко. А пока он находился за границей, ему якобы помогала сестра Геннадия Корбана, против которого он потом свидетельствовал.





Скриншоты, которые обнародовал Денисенко в декабре 2015 года

В частности из-за дела Корбана имя Валентина Манько впервые зазвучало в медиа на широкую общественность. Это имело свои последствия в 2018 году. Сейчас же историю с Корбаном Манько предпочитает не комментировать.

О Корбане я не хочу ничего говорить. Это были личные оскорбления, и кто кого там поливал грязью – оно уже никому не интересно,

– говорил Манько в интервью "Бабелю".

Как Манько "победил", но так и не стал главой Госагентства по делам ветеранов?