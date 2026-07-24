О трагической новости сообщила глава Велимченской общины Анастасия Павлович.
Что известно о Валентине Пирожике?
Валентин Пирожик погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Юрченково в Харьковской области.
Глава общины рассказала, что военный родился в 1985 году, проживал в селе Велимче. Дома его ждали жена, две дочери, родители, а также брат и сестра.
Валентин был мужественным Защитником, верным военной присяге и своему государству. Он до последнего вздоха выполнял свой долг, отдав самое дорогое – собственную жизнь, – чтобы мы могли жить на родной земле, воспитывать детей и встречать рассветы под украинским небом,
– написала Анастасия Павлович.
О дате, времени встречи траурного кортежа и церемонии похорон в общине обещают сообщить дополнительно.
От имени всего Велимченского сельского совета и жителей общины выражаю искренние соболезнования семье, близким, сослуживцам и всем, кто знал Валентина,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Пирожика. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
- После более чем года неизвестности подтвердилась гибель украинского военного Максима Бербенко из Днепропетровской области. Защитник погиб в бою вблизи села Тоненькое в Донецкой области еще 8 марта 2024 года.
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- Ранее стало известно, что Волынь потеряла трех защитников – Сергея Назарчука, Павла Корчука и Вадима Чвира. Одному из бойцов было 20 лет. Они отдали свои жизни во время выполнения боевых задач в Сумской и Донбассе.