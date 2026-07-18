Об этом сообщает "Суспильне" Ивано-Франковск.

Что известно о защитнике из Австралии, погибшем при защите Украины?

После начала пандемии COVID-19 Сэмюэл вступил в австралийскую армию и служил в пехотном полку. Впоследствии он проходил службу в Великобритании, где обучал украинских военных. Однако этого ему оказалось недостаточно – в 2025 году он уволился со службы и приехал в Украину, чтобы работать волонтером на стабилизационных пунктах. В мае 2026 года австралиец вступил в ряды 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ, где стал боевым медиком.

Командир группы иностранцев с позывным Алекс рассказал, что Сэмюэл был чрезвычайно профессиональным военным, опытным пулеметчиком, стрелком и медиком. По словам командира, 13 июня во время зачистки одного из сел в Донецкой области военный попал под огонь российского оккупанта, укрывавшегося в доме. Несмотря на то, что нападавшего впоследствии ликвидировали, спасти Сэмюэля не удалось.

Побратимы и друзья вспоминают защитника как чрезвычайно доброго, открытого и оптимистичного человека. Переводчица подразделения Алена Скаля рассказала, что знала Сэмюэля еще со времен его службы в Великобритании, а позже они вместе служили в Украине. По ее словам, он всегда улыбался и искренне стремился помогать украинцам.

Другая знакомая военного Виталины вспомнила, что Сэмюэл неоднократно говорил о своем желании связать свое будущее именно с Украиной. Он подчеркивал, что хочет применить свои знания и навыки, чтобы помочь украинскому народу, и не планировал возвращаться в Австралию.

После переезда в Украину Сэмюэл поселился в Ивано-Франковске вместе со своей партнершей Эмили. По словам родных, он просил, чтобы в случае гибели его похоронили именно в Украине. Во время церемонии прощания мать военного Леони Элизабет Кук трогательно попрощалась с сыном, пообещав каждый день разговаривать с ним и продолжать жить так, как он бы этого хотел.

Сэмюэля Майкла Педраццини похоронили на Аллее Героев на городском кладбище в Чукаловке под Ивано-Франковском. В завершение церемонии командир с позывным Алекс сказал: "Для меня было честью быть его командиром. Было честью сражаться на его стороне. Было честью знать его".

Прощание с Сэмюэлем Майклом Педраццини / Фото Суспильне Ивано-Франковск

Напомним, на войне погиб 23-летний защитник из Прикарпатья Юрий Остапюк. Воин погиб 13 июля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела, а похоронят его на Аллее Славы в Калуше.