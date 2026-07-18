Про це повідомляє Суспільне Івано-Франківськ.

Що відомо про захисника з Австралії, який загинув захищаючи Україну?

Після початку пандемії COVID-19 Семюель вступив до австралійської армії та служив у піхотному полку. Згодом він проходив службу у Великій Британії, де навчав українських військових. Однак цього йому виявилося замало – у 2025 році він звільнився зі служби та приїхав до України, щоб працювати волонтером на стабілізаційних пунктах. У травні 2026 року австралієць вступив до лав 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ, де став бойовим медиком.

Командир групи іноземців із позивним Алекс розповів, що Семюель був надзвичайно професійним військовим, вправним кулеметником, стрільцем і медиком. За словами командира, 13 червня під час зачистки одного із сіл на Донеччині військовий потрапив під вогонь російського окупанта, який переховувався в будинку. Попри те, що нападника згодом ліквідували, врятувати Семюеля не вдалося.

Побратими та друзі згадують захисника як надзвичайно добру, відкриту й оптимістичну людину. Перекладачка підрозділу Альона Скаля розповіла, що знала Семюеля ще з часів його служби у Великій Британії, а пізніше вони разом служили в Україні. За її словами, він завжди усміхався та щиро прагнув допомагати українцям.

Інша знайома військового Віталіна пригадала, що Семюель неодноразово говорив про своє бажання пов'язати майбутнє саме з Україною. Він наголошував, що хоче застосувати свої знання та навички, щоб допомогти українському народові, і не планував повертатися до Австралії.

Після переїзду до України Семюель оселився в Івано-Франківську разом із партнеркою Емілі. За словами рідних, він просив, аби в разі загибелі його поховали саме в Україні. Під час церемонії прощання мати військового Леоні Елізабет Кук зворушливо попрощалася із сином, пообіцявши щодня говорити з ним і продовжувати жити так, як він би цього хотів.

Семюеля Майкла Педрацціні поховали на Алеї Героїв на міському кладовищі в Чукалівці під Івано-Франківськом. На завершення церемонії командир із позивним Алекс сказав: "Було честю бути його командиром. Було честю воювати на його боці. Було честю знати його".

Прощання з Семюелем Майклом Педрацціні / Фото Суспільне Івано-Франківськ

Нагадаємо, на війні загинув 23-річний захисник із Прикарпаття Юрій Остап'юк. Воїн поліг 13 липня на Харківщині внаслідок російського артилерійського обстрілу, а поховають його на Алеї Слави в Калуші.