Сумну звістку повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Що відомо про полеглого воїна?

Юрій Остап'юк проходив службу на посаді номера обслуги 1 артилерійського розрахунку артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини. Воїн був 2002 року народження.

Місцева влада згадує захисника, як вірного військовій присязі, солдата. Він поліг 13 липня на Харківщині внаслідок російського артилерійського обстрілу. Отримані поранення виявилися несумісними з життям. Воїну було лише 23 роки.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Юрія. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Героя, який віддав найдорожче – власне життя – за свободу та незалежність України. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті наступних поколінь!

– написав Андрій Найда.

Полеглого Юрія Остап'юка зустрінуть у його рідній Калуській громаді 17 липня. Вдень траурна колона з військовим на щиті вирушить від Калуської центральної районної лікарні. Парастас розпочнеться о 16:00.

Наступного дня відбудеться чин похорону. Після відправи в соборі Всіх Святих Землі Української ПЦУ Юрія Остап'юка поховають на Алеї Слави міського кладовища.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять Герою!

Раніше стало відомо, що Волинь втратила трьох захисників – Сергія Назарчука, Павла Корчука та Вадима Чвира. Одному з бійців було 20 років. Вони віддали свої життя під час виконання бойових завдань на Сумщині та Донеччині.