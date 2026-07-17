Печальную новость сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

Что известно о погибшем воине?

Юрий Остапюк проходил службу в должности обслуживающего № 1 артиллерийского расчета артиллерийского взвода роты огневой поддержки воинской части. Воин был 2002 года рождения.

Местные власти вспоминают защитника как солдата, верного военной присяге. Он погиб 13 июля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Воину было всего 23 года.

Искренне соболезнуем родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Юрия. Разделяем вашу невыразимую боль и склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя, который отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и независимость Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти будущих поколений!

– написал Андрей Найда.

Погибшего Юрия Остапюка встретят в его родной Калушской общине 17 июля. Днем траурная колонна с телом на щите отправится от Калушской центральной районной больницы. Панахида начнется в 16:00.

На следующий день состоится погребальная церемония. После службы в соборе Всех Святых Земли Украинской ПЦУ Юрия Остапюка похоронят на Аллее Славы городского кладбища.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вечная память Герою!

Ранее стало известно, что Волынь потеряла троих защитников – Сергея Назарчука, Павла Корчука и Вадима Чвира. Одному из бойцов было 20 лет. Они отдали свои жизни при выполнении боевых задач в Сумской и Донецкой областях.