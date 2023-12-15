Сдала в плен раненых воинов ВСУ: врачу-предательнице присудили пожизненное
Источник:Офис Генерального прокурора
Врач из Мариуполя во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов Вооруженных Сил Украины. Женщине присудили пожизненное заключение.
Врача-предательницу из Мариуполя Валентину Чехову заочно приговорили к пожизненному заключению.
Смотрите также В дискуссиях поставлена точка – Киву ликвидировала СБУ, – эксперт
Сдала врагам тяжелораненых военных ВСУ
Валентина Чехова работала врачом-офтальмологом в одном из медицинских учреждений временно оккупированного Мариуполя.
По данным следствия, в марте 2022 года, когда за Мариуполь шли бои, женщина сдала российским войскам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения, где она работала.
По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа окупантов во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась найти бойцов Сил обороны среди пациентов.
Чтобы скрыть от армии окупантов присутствие украинских защитников в больнице, работники медучреждения переодели их в гражданскую одежду. Медперсонал больницы заранее уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию.
Предательница выдала украинских военных
Однако врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза во время проведения медицинского обхода добровольно указала российским военным на больных военнослужащих.
После этого россияне заключили в тюрьму тяжелораненых воинов ВСУ и вывезли их в российскую застенку, где совершали жестокие пытки.
Также следствие установило, что кроме военных сил обороны, женщина указала "Осетину" на одного из врачей, который пытался спасти раненых военных. После чего оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти".
В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены "стражей", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.
По данным Службы Безопасности Украины, за сотрудничество с оккупантами женщина получила "поощрение" в виде "назначения на должность главы офтальмологического отделения" захваченной больницы.
Что угрожает женщине
Суд признал Чехову виновной по статье – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Женщине заочно назначили пожизненный срок заключения.
СБУ задерживают предателей: последние новости
- В августе 2023 года СБУ задержала мужчину, который был корректировщиком вражеского огня. Украинец передавал разведке государства-террористки данные о расположении сил ВСУ и корректировал ракетные обстрелы, за что получал "кровавые деньги" от оккупантов.
- Служба безопасности Украины эффективно сработала и задержала предателя и в Одессе. У мужчины был план баллотироваться в Верховную Раду Украины. В его задачи входило шпионить для службы безопасности России. Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время выполнения им доразведки местности вблизи одного из украинских объектов.
- Искать и обезвреживать предателей одна из ключевых задач СБУ. В октябре 2023 года ей удалось нейтрализовать антиукраинское "подполье", которое приводило российские ракеты и УАБы в Херсон. Благодаря многоэтапной спецоперации СБУ в Херсоне удалось нейтрализовать подпольный центр российской ФСБ. В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали всех трех участников вражеской группы, занимавшихся корректировкой артиллерийских и ракетно-бомбовых атак по Херсону.