Сдала в плен раненых воинов ВСУ: врачу-предательнице присудили пожизненное

Врач из Мариуполя во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов Вооруженных Сил Украины. Женщине присудили пожизненное заключение.

Врача-предательницу из Мариуполя Валентину Чехову заочно приговорили к пожизненному заключению.

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Сдала врагам тяжелораненых военных ВСУ

Валентина Чехова работала врачом-офтальмологом в одном из медицинских учреждений временно оккупированного Мариуполя.

По данным следствия, в марте 2022 года, когда за Мариуполь шли бои, женщина сдала российским войскам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения, где она работала.

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа окупантов во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась найти бойцов Сил обороны среди пациентов.

Чтобы скрыть от армии окупантов присутствие украинских защитников в больнице, работники медучреждения переодели их в гражданскую одежду. Медперсонал больницы заранее уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию.

Предательница выдала украинских военных

Однако врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза во время проведения медицинского обхода добровольно указала российским военным на больных военнослужащих.

После этого россияне заключили в тюрьму тяжелораненых воинов ВСУ и вывезли их в российскую застенку, где совершали жестокие пытки.

Также следствие установило, что кроме военных сил обороны, женщина указала "Осетину" на одного из врачей, который пытался спасти раненых военных. После чего оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти".

В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены "стражей", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.

По данным Службы Безопасности Украины, за сотрудничество с оккупантами женщина получила "поощрение" в виде "назначения на должность главы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

Что угрожает женщине

Суд признал Чехову виновной по статье – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Женщине заочно назначили пожизненный срок заключения.

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