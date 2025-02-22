Европа ею восхищалась: умерла Валентина Онищенко – капитанка летних чирлидерш Nice Ladies

Капитан именитой харьковской команды по чирлидингу Nice Ladies Валентина Онищенко ушла из жизни в среду, 19 февраля. На момент смерти ей было 78 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение команды Nice Ladies в Facebook.

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Ушла из жизни капитан харьковской команды по чирлидингу

19 февраля умерла Валентина Онищенко – капитанка и тренер харьковской команды летних чирлидеров Nice Ladies.

Сегодня не стало Валентины Степановны Онищенко, нашего капитана, тренера, нашей лучшей подруги, очаровательной женщины и большой спортсменки, которая была для всех нас примером силы духа и профессионализма. Валентина Степановна навсегда останется яркой звездой в истории украинского чирлидинга. Нет слов... Валюша, ты навеки останешься в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

Валентина Онищенко / Фото с Facebook-страницы Nice Ladies

Что известно о Валентине Онищенко

Валентина Онищенко вместе с командой Nice Ladies участвовала в шоу "Украина имеет талант" в 2021 году, а также в проекте "Ле-маршрутка". Она была обладательницей Диплома Книги рекордов Украины. В августе 2024 года ей исполнилось 78 лет.

Потрясающая женщина, прекрасный тренер и без преувеличения легендарная спортсменка. Валя с первого дня в команде, приглашала девушек на тренировки, убеждала собственным примером, мотивировала. За эти годы она стала бронзовым призером чемпионата Европы в составе дуэта и вместе с командой многократной чемпионкой Украины. Когда Валентина Степановна проходит регистрацию на чемпионатах Европы, реакция всегда та же, сначала не верят, потом удивляются, и наконец, полный восторг. А ее шпагат уже давно вошел в историю чирлидинга. Равных Валентине Степановне в нашем виде спорта нет и вряд ли появятся в ближайшее время. Валентина самая взрослая спортсменка-чирлидерка в Украине и в Европе,

– так участницы команды приветствовали свою капитана с ее последним днем рождения.

Команду Nice Ladies основали в Харькове в феврале 2016 года, и она стала первой в Украине, в состав которой входят участницы в возрасте 50+. Коллектив активно разрушает стереотипы о чирлидинге как спорт, предназначен исключительно для молодежи.

Команда Nice Ladies / Фото с Facebook-страницы Nice Ladies

В 2024 году режиссер Мария Пономарева сняла документальный фильм "Nice Ladies", рассказывающий о команде во время подготовки к чемпионату Европы. Лента также освещает, как с началом полномасштабного вторжения участницам удалось сохранить дружбу и взаимопонимание, несмотря на разделение на "тех, кто уехал" и "тех, кто остался".

Часть команды оказалась за границей, а другая – остается в Харькове.

Фильм "Nice Ladies": смотрите трейлер