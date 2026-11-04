Суд избрал меру пресечения в отношении псевдоврача из Петропавловской Борщаговки

Суд избрал меру пресечения в отношении Валентины Молодой, которая фигурировала в событиях в Петропавловской Борщаговке. Ее поместили под стражу на 60 суток без права освобождения под залог.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о мере пресечения в отношении Молодой?

Валентине Молодой инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, распространение информации о местонахождении воинских подразделений и организацию массовых беспорядков.

По этим подозрениям суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Возможности выйти под залог решение суда не предусматривает.

После заседания Молодая сообщила журналистам, что планирует подать апелляцию на решение суда.

Напомним, Валентина Молодая – 49-летняя женщина, которая оказалась в центре скандала вокруг военнослужащих Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Именно она, по данным журналистов, вызвала полицию и представилась владелицей клиники "Мед-престиж".

В то же время следователи выяснили, что эта компания принадлежит гражданину Израиля Михаилу Фурману, а сама клиника прекратила работу еще в 2023 году. Он рассказал, что автомобиль скорой помощи, который приехал к дому с военными, был продан еще в 2024 году, а новые владельцы должны были удалить с него логотипы "Мед-престиж".

По информации со страницы Молодой в инстаграме, она работает в клинике пластической и эстетической хирургии "Молода-я". Также, по данным YouControl, женщина является основательницей и руководительницей нескольких общественных организаций и медицинских компаний.

Журналисты обратили внимание и на судебное разбирательство по делу об умышленном нанесении легких телесных повреждений, возбужденное в отношении Молодой в 2020 году, а в июне 2026 года она была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.