Без колебаний встал на защиту Украины: на войне погиб историк и преподаватель Валерий Хоружий

На войне с российскими захватчиками погиб краевед и преподаватель исторического факультета Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко Валерий Хоружий.

Валерий был очень далек от военного дела. Однако он был влюблен в историю и обычаи украинского народа, поэтому без колебаний встал на защиту родной земли и вместе с собратьями проходил обучение в Германии.

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Что известно о Валерие Хоружем

Валерий Николаевич Хоружий родился 2 мая 1972 года в Кировоградской области. Он историк, краевед, педагог и выпускник и преподаватель исторического факультета.

Валерий Хоружий с красным дипломом окончил университет Владимира Винниченко в 1995 году и начал там работать. До 2004 работал на кафедре народоведения и истории культуры. Защитник являлся одним из участников факультетской этнографической экспедиции.

Для многих студентов он запомнился своим интеллектом, сдержанностью и тонким чувством юмора.

– рассказали на факультете истории, бизнес-образования и права ЦГУ имени Винниченко.

Историк вступил в ряды ВСУ 1 февраля 2023 года и проходил обучение в Германии. Его друзья вспоминают, что он без колебаний встал на защиту Украины.

Свой последний бой Валерий Хоружий принял под Бахмутом Донецкой области.

Близкий друг, одногруппник, погиб под Бахмутом. Большой пласт совместной жизни, содержательных историй и славных приключений в студенческие годы… Меньше всего я мог представить его военным. Он был совершенно "не об этом". Но ведь пошел… Чувствую, что он был недооцененным и недоказанным, недослышанным. В том есть и доля моей вины... Вечный поклон тебе, Валера,

– написал друг воина, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Наша редакция приносит соболезнования родным и друзьям погибшего Воина.