Валерій був максимально далекий від військової справи. Проте він був закоханий в історію та звичаї українського народу, тож без вагань став на захист рідної землі й разом з побратимами проходив навчання у Німеччині.

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Що відомо про Валерія Хоружого

Валерій Миколайович Хоружий народився 2 травня 1972 року на Кіровоградщині. Він історик, краєзнавець, педагог та випускник та викладач історичного факультету.

Валерій Хоружий з червоним дипломом закінчив університет Володимира Винниченка у 1995 році й почав там працювати. До 2004 року працював на кафедрі народознавства та історії культури. Захисник був одним з учасників факультетської етнографічної експедиції.

Для багатьох студентів він запам'ятався своїм інтелектом, стриманістю та тонким почуттям гумору,

– розповіли на факультеті історії, бізнес-освіти та права ЦДУ імені Винниченка.

Історик вступи до лав ЗСУ 1 лютого 2023 року й проходив навчання в Німеччині. Його друзі згадують, що він без вагань став на захист України.

Свій останній бій Валерій Хоружий прийняв під Бахмутом на Донеччині.

Близький друг, одногрупник, загинув під Бахмутом. Великий пласт спільного життя, змістовних історій і славних пригод у студентські роки… Менше всього я міг уявити його військовим. Він був абсолютно "не про це". Але ж пішов… Відчуваю, що був він недооціненим і недоказаним, недочутим. В тому є і частка моєї провини... Вічний уклін тобі, Валера,

– написав друг воїна, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

Прощання з Валерієм Хоружим відбудеться 12 вересня о 09:30 на Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Наша редакція приносить співчуття рідним та друзям загиблого Воїна.