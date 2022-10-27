ВАКС избрал меру пресечения главе Счетной палаты Пацкану

Валерий Пацкан, подозреваемый в незаконном получении компенсации за жилье, выбрали меру пресечения. Он до сих пор занимает кресло главы Счетной палаты.

27 октября 2022 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Валерию Пацкану – народному депутату Украины VIII созыва, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате.

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В чем подозревают Валерия Пацкана

Его обоснованно подозревают в незаконном получении 117 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что народный избранник с сентября 2017 года по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имел собственную квартиру в столице. Как следствие, из государственного бюджета депутат незаконно получил более 117 тысяч гривен.



Действия бывшего нардепа квалифицировали по части 1 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).

Пацкан должен выплатить максимальный залог

Суд применил к бывшему нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен. Это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается Валерий Пацкан.

Также на него возложили ряд процессуальных обязанностей. Он обязан прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места своего проживания и места работы, а также должен воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Он должен выплатить залог до 27 декабря 2022 года.

Бывшему нардепу грозит до 3 лет лишения свободы