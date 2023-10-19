Так, облвоенкомат возглавил полковник Валерий Васянович. У него большой опыт службы в армии нашего государства и отличился боевыми заслугами.
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Васянович возглавил Сумской областной ТЦК и СП
Валерий Васянович родился в 1972 году в городе Шостки Сумской области. Получил военное образование, в частности, учился в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище, которое окончил в 1994 году.
Карьеру в Вооруженных Силах Васянович получил от командира взвода 292 танкового полка к руководителю отдельной пехотной бригады. В феврале 2023 года он был назначен командиром отдельной пехотной бригады.
В пресс-службе Сумского областного ТЦК и СП отметили, что Васянович застал начало полномасштабного вторжения России, служа в 165-м отдельном батальоне территориальной обороны в городе Новгород-Северский в Черниговской области. В частности, он участвовал в обороне Чернигова.
За отличную службу получил орден Богдана Хмельницкого III степени и другие военные награды. Офицер возглавил Сумский областной ТЦК и СП по приказу командующего Сухопутными Войсками ВСУ Александра Сырского.
Зеленский уволил всех председателей ТЦК и СП в Украине
- Недавно Совет национальной безопасности собрался 11 августа и принял важное решение об увольнении руководителей всех областных ТЦК и СП. Это решение было принято после того, как президент получил отчеты проверок украинских военкоматов и их руководителей.
- Отмечая критическую причину этого шага, президент подчеркнул, что уволенные руководители военкоматов не смогли эффективно решить вопросы кадрового обеспечения бригады, которые они комплектуют. Президент Зеленский отметил острую потребность в ТЦК и СП в руководителях, которые могут стратегически усилить обороноспособность Украины.
- Президент Зеленский высказался, что руководить ТЦК и СП должны назначать людей, обладающих собственным боевым опытом. Он предположил, что потенциальными кандидатами на эти должности могут быть ветераны, которые пожертвовали своим здоровьем на войне.