Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подчеркнул, что рад знакомству с новым руководителем облвоенкомата. Он также отметил, что нового руководителя уже в скором времени представят коллективу.

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Ниязов возглавил Львовский областной ТЦК и СП

Козицкий рассказал, что до своего назначения главой Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Ниязов проходил службу в армии. В частности, он занимал должность начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба одной из воинских частей Львовской области.



Артур Ниязов возглавил Львовский областной ТЦК и СП / Фото Максима Козицкого

Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины,

– сказал Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОВА также поблагодарил за службу Героя Украины, полковника Дениса Чаюка, который до этого возглавлял облвоенкомат и также присутствовал во время встречи. В частности, Чаюк пошел на повышение и стал заместителем командира одной из воинских частей области.



Герой Украины Денис Чаюк стал заместителем командира воинской части во Львовской области / Фото Максима Козицкого

Во Львовском областном ТЦК и СП кадровые перестановки