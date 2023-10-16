Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подчеркнул, что рад знакомству с новым руководителем облвоенкомата. Он также отметил, что нового руководителя уже в скором времени представят коллективу.
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Ниязов возглавил Львовский областной ТЦК и СП
Козицкий рассказал, что до своего назначения главой Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Ниязов проходил службу в армии. В частности, он занимал должность начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба одной из воинских частей Львовской области.
Артур Ниязов возглавил Львовский областной ТЦК и СП / Фото Максима Козицкого
Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины,
– сказал Козицкий.
Кроме того, глава Львовской ОВА также поблагодарил за службу Героя Украины, полковника Дениса Чаюка, который до этого возглавлял облвоенкомат и также присутствовал во время встречи. В частности, Чаюк пошел на повышение и стал заместителем командира одной из воинских частей области.
Герой Украины Денис Чаюк стал заместителем командира воинской части во Львовской области / Фото Максима Козицкого
Во Львовском областном ТЦК и СП кадровые перестановки
- Президент Владимир Зеленский 11 августа на заседании СНБО принял решение об увольнении всех председателей областных ТЦК и СП в Украине. После этого решения с должности ушел глава Львовского ТЦК и СП Александр Тищенко, долгое время возглавлявший военкомат.
- Уже 8 сентября возглавил Львовский областной ТЦК и СП полковник Денис Чаюк. Он активно участвовал в боевых действиях против российских захватчиков и получил звание Герой Украины.
- Однако уже 10 октября стало известно, что Валерий Залужный постановил уволить Чаюка с должности руководителя ТЦК и СП во Львовской области. Полковник занимал этот пост около 1 месяца.