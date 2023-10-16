Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що радий знайомству з новим очільником облвійськкомату. Він також зазначив, що нового керівника вже незабаром представлять колективу.
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Ніязов очолив Львівський обласний ТЦК та СП
Козицький розповів, що до свого призначення очільником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Ніязов проходив службу в армії. Зокрема, він був на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу однієї з військових частин Львівщини.
Артур Ніязов очолив Львівський обласний ТЦК та СП / Фото Максима Козицького
Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України,
– сказав Козицький.
Окрім того, очільник Львівської ОВА також подякував за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який до цього очолювава облвійськкомат і також був присутній під час зустрічі. Зокрема, Чаюк пішов на підвищення і став заступником командира однієї з військових частин області.
Герой України Денис Чаюк став заступником командира військової частини у Львівській області / Фото Максима Козицького
У Львівському обласному ТЦК та СП кадрові перестановки
- Президент Володимир Зеленський 11 серпня на засіданні РНБО ухвалив рішення про звільнення всіх голів обласних ТЦК та СП в Україні. Після цього рішення з посади пішов очільник Львівського ТЦК та СП Олександр Тіщенко, який довгий час очолював військкомат.
- Уже 8 вересня очолив Львівський обласний ТЦК та СП полковник Денис Чаюк. Він брав активну участь у бойових діях проти російських загарбників та отримав звання Герой України.
- Проте вже 10 жовтня стало відомо, що Валерій Залужний постановив звільнити Чаюка з посади очільника ТЦК та СП на Львівщині. Полковник обіймав цю посаду близько 1 місяця.