Журналісти з посиланням на джерела в Міноборони повідомляють, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив Дениса Чаюка. Залужний підписав наказ 6 жовтня.

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Залужний перевів Чаюка

У наказі мовиться про звільнення Чаюка та призначення його на посаду заступника командира однієї з військових частин.

Інформації, хто наступним очолить Львівський обласний територіальний центр комплектування – ще немає.

Речниця Львівського обласного військкомату Марія Левко розповіла, що Чаюк перебуває на робочому місці, інформує ZAXID.NET.

"На цей момент Денис Чаюк перебуває на робочому місці і виконує свої службові обов'язки", – сказала речниця.

Що відомо про призначення Чаюка

Полковник Денис Чаюк 4 вересня став начальником Львівського ТЦК та СП. Він пробув на цій посаді трохи більше як місяць.

Призначення Чаюка відбулося після того, як президент Володимир Зеленський звільнив всіх обласних військкомів на тлі корупційних скандалів у ТЦК України.

До Чаюка Львівським обласним ТЦК з перервами з 2017 року керував Олександр Тіщенко, який є депутатом Львівської облради від "Слуги народу". Він втратив посаду у серпні цього року після рішення РНБО щодо звільнення керівників усіх обласних ТЦК.

До того 41-річний полковник Чаюк був заступником командира закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У квітні 2022 року указом президента Денис Чаюк був нагороджений званням Героя України.

Чаюк виконував бойові завдання під час проведення АТО та Операції об'єднаних сил на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і місто Дебальцеве Донецької області.

Під час визволення села Малинівка у Запорізькій області полковник отримав поранення від гранати. Лікарі дістали з його ноги 18 осколків.