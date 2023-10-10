Журналисты со ссылкой на источники в Минобороны сообщают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил Дениса Чаюка. Залужный подписал приказ 6 октября.
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Залужный перевел Чаюка
В приказе говорится об увольнении Чаюка и назначении его на должность заместителя командира одной из воинских частей.
Информации, кто последующий возглавит Львовский областной территориальный центр комплектования – еще нет.
Спикер Львовского областного военкомата Мария Левко рассказала, что Чаюк находится на рабочем месте, информирует ZAXID.NET.
"На данный момент Денис Чаюк находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности", – сказала спикер.
Что известно о назначении Чаюка
Полковник Денис Чаюк 4 сентября стал начальником Львовского ТЦК и СП. Он пробыл на этом посту чуть больше месяца.
Назначение Чаюка состоялось после того, как президент Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов на фоне коррупционных скандалов в ТЦК.
До Чаюка Львовским областным ТЦК с перерывами с 2017 года руководил Александр Тищенко, который является депутатом Львовского облсовета от "Слуги народа". Он потерял должность в августе этого года после решения СНБО об увольнении руководителей всех областных ТЦК.
До этого 41-летний полковник Чаюк был заместителем командира закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Денис Чаюк был награжден званием Героя Украины.
Чаюк выполнял боевые задания во время АТО и Операции объединенных сил на Востоке Украины. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и город Дебальцево Донецкой области.
Во время освобождения села Малиновка в Запорожской области полковник получил ранение от гранаты. Врачи извлекли из его ноги 18 осколков.