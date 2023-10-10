Журналисты со ссылкой на источники в Минобороны сообщают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил Дениса Чаюка. Залужный подписал приказ 6 октября.

Смотрите также Их содержали в подвале, – стали известны новые подробности избиения мужчин в ТЦК Старого Самбора

Залужный перевел Чаюка

В приказе говорится об увольнении Чаюка и назначении его на должность заместителя командира одной из воинских частей.

Информации, кто последующий возглавит Львовский областной территориальный центр комплектования – еще нет.

Спикер Львовского областного военкомата Мария Левко рассказала, что Чаюк находится на рабочем месте, информирует ZAXID.NET.

"На данный момент Денис Чаюк находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности", – сказала спикер.

Что известно о назначении Чаюка

Полковник Денис Чаюк 4 сентября стал начальником Львовского ТЦК и СП. Он пробыл на этом посту чуть больше месяца.

Назначение Чаюка состоялось после того, как президент Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов на фоне коррупционных скандалов в ТЦК.

До Чаюка Львовским областным ТЦК с перерывами с 2017 года руководил Александр Тищенко, который является депутатом Львовского облсовета от "Слуги народа". Он потерял должность в августе этого года после решения СНБО об увольнении руководителей всех областных ТЦК.

До этого 41-летний полковник Чаюк был заместителем командира закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Денис Чаюк был награжден званием Героя Украины.

Чаюк выполнял боевые задания во время АТО и Операции объединенных сил на Востоке Украины. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и город Дебальцево Донецкой области.

Во время освобождения села Малиновка в Запорожской области полковник получил ранение от гранаты. Врачи извлекли из его ноги 18 осколков.