Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук Ярослав Грицак, прокомментировав его встречу с Валерием Залужным, во время которой также находился американский историк Тимоти Снайдер.

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Залужный понимает всю сложность вещей

Как отметил Грицак, Залужный понимает всю сложность ситуации, стоящей перед украинским народом. Он имеет прагматическую точку зрения на все. При этом он положительный человек.

Впечатление Залужный составил положительное. Это человек, понимающий всю сложность вещей. Он понимает всю угрозу, но при этом остается положительным,

– рассказал Грицак.

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Особенно импонируют у Залужного две вещи: его хорошее чувство юмора и его начитанность. Кроме того, главнокомандующий ВСУ чрезвычайно харизматичен.

У него очень человеческое лицо. Кроме того, некоторые вещи особенно "подкупают". На части стола у него стоят фигурки из "Звездных войн". Харизматический человек. Знающий. Будет ли он использовать это в политических целях? Думаю, что нет. Кажется, это не его амбиции,

– подчеркнул Грицак.

Сейчас, как метко заметил американский военный аналитик Майкл Кофман, в Украины, условно, две армии. Первая – креативная и воюющая по стандартам НАТО; вторая – воюет "по старинке" с советскими офицерами.

Результат войны, которая говорит Кофман, зависит от того, какая армия будет доминировать. Визит к Залужному продемонстрировал, что верхушка украинской армии – это армия, воюющая по стандартам НАТО. А может, и лучше НАТО,

– заметил Грицак.

Ситуация на фронте: коротко