С начала войны я уволил 10 генералов, еще один застрелился, – Залужный
Источник:The Economist
С начала полномасштабной войны Валерий Залужный уволил уже десять генералов. Еще один – покончил с собой.
Об этом Главнокомандующий ВСУ рассказал в одном из интервью. Впрочем, конкретных имен не назвал, пишет 24 канал.
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Почему Залужный уволил генералов
Я доверяю своим генералам. С начала войны я десять уволил, потому что они были не до этого. Еще один застрелился,
– отметил Валерий Залужный.
Однако, кто именно, покончил с собой, не уточнил. Также Главнокомандующий подчеркнул, что доверяет командующему Сухопутных войск генералу Александру Сырскому. Мол, если он говорит, что нужна другая бригада, она действительно необходима.
«Конечно, я не считаю себя самым умным здесь. Я должен и слушаю тех, кто в поле. Потому что инициатива есть," – подчеркнул Залужный.
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"Я знаю, что могу победить врага"
Валерий Залужный подчеркнул, что может победить врага, но для этого нужны ресурсы. Нашим защитникам нужна техника. В частности:
- 300 танков,
- 600 – 700 боевых машин пехоты,
- 500 гаубиц.
Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я этого не смогу сделать. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем мне нужно,
– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.