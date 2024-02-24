Заметим, что 24 февраля к украинцам также обратился Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он вспомнил о главных достижениях Украины в борьбе с российской агрессией во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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Залужный обратился к украинцам

"Железный генерал" Валерий Залужный обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины,

– сказал экс-главнокомандующий ВСУ.

По его словам, благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять, сохранить себя и наше государство.

"Железный генерал" поблагодарил украинских бойцов, которые сейчас находится на поле боя и защищает нашу страну. Он также выразил благодарность тем, кто всячески помогает украинской армии.

В частности, он вспомнил о тех, кто отдал жизнь, защищая Украину, и заявил, что уверен, что победа будет за Украиной.

Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю - мы победим! Слава Украине,

– добавил Валерий Залужный.

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