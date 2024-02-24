Зауважимо, що 24 лютого до українців також звернувся Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він згадав про головні досягнення України в боротьбі з російською агресією під час повномасштабного вторгнення на територію України.

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Залужний звернувся до українців

"Залізний генерал" Валерій Залужний звернувся до українців з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України,

– сказав ексголовнокомандувач ЗСУ.

За його словами, завдяки мужності й жертовності українських громадян нам вдалося встояти, зберегти себе і нашу державу.

"Залізний генерал" подякував українським бійцям, які зараз перебуває на полі бою та боронить нашу країну. Він також висловив вдячність тим, хто всіляко допомагає українській армії.

Зокрема, він згадав про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну, і заявив, що впевнений, що перемога буде за Україною.

Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні,

– додав Валерій Залужний.

Що відомо про відставку Залужного: коротко