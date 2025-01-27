"Жесточайший акт насилия": Залужный ответил, что вызвало ухудшение ситуации на фронте

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что промедление демократических стран с предоставлением Украине оружия привело к ухудшению ситуации на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Залужного для "Украинской правды". Отмечается, что эта война имеет все шансы занять свое место на пьедестале самых страшных событий человеческой истории.

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Какие факторы влияют на ситуацию на фронте

Экс-глава ВСУ напомнил, что по состоянию на январь 2025 года война в Украине продолжается уже почти 11 лет, а фаза полномасштабной агрессии уже достигла отметки 2 года и 11 месяцев.

По словам Залужного, война в Украине точно занимает место самого жестокого акта насилия 21-го века.

И, как в любой войне, можно выиграть или проиграть. Чему отдать предпочтение – зависит только от нас. В этой борьбе с людоедским диктатором нам надо быть вместе. Это – сильный враг, на борьбу с которым и Украина, и весь демократический мир должны объединить все силы,

– написал экс-глава государства.

Он добавил, что пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и "читал молитву о необходимости избежания эскалации", вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран. По словам Валерия Залужного, промедление демократических стран с предоставлением Украине необходимого количества оружия привело к тому, что ситуация на поле боя изменилась.

Мы вошли в состояние затяжной войны, выход из которой еще впереди. На фронте появились новейшие технологии, которые уже становятся решающими и изменят глобальную безопасность будущего,

– говорится в колонке.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что украинцы сегодня воюют с тиранией. В то же время ограничится ли эта война только Украиной – это то, чем должен заниматься весь демократический мир.